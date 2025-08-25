Muzyk Perfectu był zakochany w Annie Jantar? "Miłość jest względna"

14 marca 1980 roku Polska pogrążyła się w żałobie. W katastrofie lotniczej zginęła Anna Jantar - jedna z najpopularniejszych wokalistek lat 70. Artystka wracała ze Stanów Zjednoczonych, gdzie koncertowała z zespołem Perfect. Jak wspominano po latach, to właśnie jeden z członków tej grupy miał być jej wielką, niespełnioną miłością.

Śmierć wokalistki była ciosem nie tylko dla jej fanów, lecz przede wszystkim dla rodziny. Jantar zostawiła córeczkę Natalię Kukulską i męża Jarosława Kukulskiego, który - jak sam przyznawał - nigdy do końca nie pogodził się z jej odejściem.

Kryzys w małżeństwie z Jarosławem Kukulskim

Choć Anna Jantar i Jarosław Kukulski uchodzili w latach 70. za jedną z najgorętszych par polskiego show-biznesu, w ich związku nie brakowało trudnych momentów. Z pamiętników piosenkarki, które po latach ujawniła Natalia Kukulska, wynika, że wokalistka nie była szczęśliwa w małżeństwie i rozważała rozstanie.

"Natalia powiedziała, że jej matka była nieszczęśliwa i bardzo zagubiona. Oddaliła się od męża i nie wyobrażała sobie dalszego wspólnego życia. Jednak zawsze najważniejsza była dla niej córka, dlatego decyzja o rozwodzie była dla niej tak trudna" - zdradził znajomy rodziny w rozmowie z "Faktem".

Mimo to, tuż przed tragedią, Jantar miała przy sobie list od Kukulskiego, w którym kompozytor błagał o ocalenie małżeństwa. "Kocham Cię całym sercem i możesz liczyć na mnie w każdej sytuacji. (…) Szczęście nasze, Anusiu, zależy tylko od nas samych" - pisał w poruszającym wyznaniu.

Wojciech Morawski: "Miłość jest względna"

Nie brakowało jednak plotek, że uczucia Anny Jantar zaczęły kierować się w stronę innego mężczyzny. Miał nim być perkusista Perfectu, Wojciech Morawski.

Dopiero po latach muzyk przyznał, że rzeczywiście darzył wokalistkę głębokim uczuciem. - "Tak. Jak każdy. Miłość jest względna. Nie wiadomo, co znaczy" - wyznał w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

Jarosław Kukulski miał jednak zupełnie inną perspektywę. - "Ja nic nie wiem o tym, żeby Ania odwzajemniała jego uczucia" - komentował.

Zmienione życie perkusisty Perfectu

Losy Wojciecha Morawskiego potoczyły się burzliwie. Po odejściu z Perfectu zmagał się z nałogiem, a następnie poświęcił się nauczaniu gry na perkusji i działalności społecznej. Wraz z żoną Lilą założył fundację wspierającą dzieci i ofiary przemocy.

Dziś artysta zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Podopieczny Polskiej Fundacji Muzycznej mieszka w Domu Aktora w Skolimowie, gdzie wymaga specjalistycznej opieki. - "Wysyłamy tam dwa, trzy razy w tygodniu rehabilitantów, żeby mu pomóc utrzymać formę" - mówi Tomasz Kopeć, prezes fundacji.

Morawski uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich perkusistów rockowych. Grał w Breakoucie, Porter Bandzie, Voo Voo czy w supergrupie Morawski Waglewski Nowicki Hołdys. Jego dorobek artystyczny to setki nagrań i występów z największymi nazwiskami polskiej sceny.

Choć dziś choroba nie pozwala mu już wrócić do grania, jego legenda pozostaje żywa. Jak wspominał Zbigniew Hołdys: "Pozycja Wojtka Morawskiego w świecie muzyki jest mitologiczna. To dorobek nie do przecenienia".

