Muniek Staszczyk nie wstydzi się wiary w Boga. Kiedyś wyśmiewał pielgrzymów

Muniek Staszczyk dorastał w Częstochowie, ale jasnogórska religijność była mu wtedy zupełnie obca. Razem z kolegami żartował z pielgrzymów oraz osób modlących się na różańcu. Sam różaniec kojarzył przede wszystkim ze starszymi kobietami i kościelnymi wspólnotami.

Dziś lider T.Love otwarcie mówi o swojej relacji z Bogiem. Nie nazywa jej jednorazowym nawróceniem, po którym wszystkie wcześniejsze problemy nagle zniknęły.

"U mnie nawracanie się i budowanie relacji z Nim jest ciągłym procesem" - przyznał w rozmowie z PAP.

5 listopada Muniek Staszczyk kończy 63 lata. W wywiadach nie unika rozmów o dawnym rockandrollowym życiu, ale równie chętnie opowiada o spowiedzi, modlitwie i trzeźwości.

Muniek Staszczyk nawrócił się w 1998 roku

Pierwszy wyraźny zwrot nastąpił w 1998 roku, gdy jeden z dominikanów zaprosił Staszczyka na spotkanie z młodzieżą. Muzyk określił później tamten okres mianem "katolickiego coming outu".

W 1999 roku po raz pierwszy od 15 lat przystąpił do spowiedzi. Od tamtej pory robi to regularnie. W rozmowie z Żurnalistą tłumaczył, że nie postrzega sakramentu jako wyznawania grzechów obcemu człowiekowi.

"Taki panuje stereotyp, że: 'Co ja się będę jakiemuś tam chłopu spowiadać?'. No nie chłopu, tylko Bogu" - mówił.

Powrót do spowiedzi wpłynął też na jego podejście do modlitwy. Staszczyk przyznał, że wcześniej zwracał się do Boga głównie z kolejnymi prośbami.

"Przez wiele lat traktowałem Jezusa jak dilera dobra. Cały czas go o coś prosiłem. W pewnym momencie, przy okazji którejś spowiedzi, nauczyłem się mu dziękować" - opowiadał Plejadzie.

Medziugorie zmieniło jego podejście do wiary

Do kultu maryjnego Muniek przekonał się znacznie później. W 2013 roku pojechał z żoną Martą do Medziugorie. Pomysł wyjazdu podsunął mu spowiednik.

Podczas odprawianej po włosku mszy małżonkowie zaczęli płakać, mimo że nie rozumieli słów kapłana. Muzyk odebrał to jako doświadczenie bliskości Maryi. Po powrocie do Polski zaczął regularnie odmawiać różaniec.

"Śmiałem się, że można się oddawać Maryi. A dziś czuję to naturalnie, jak z matką" - wspominał w rozmowie z naTemat.



