Jesienią 2025 r. Muni Long towarzyszyła duetowi Monica & Brandy jako support na trasie "The Boy Is Mine". Ostatecznie wycofała się z koncertów, oficjalnie z powodu zapalenia płuc. Teraz 37-letnia gwiazda w programie "Good Morning America" zdradziła, że była w krytycznym stanie.

"Nigdy nie powinnam była wyruszyć w tę trasę, ale w moim życiu działo się tak wiele, że musiałam to zrobić" - opowiada Muni Long, która cierpi na toczeń, chorobę autoimmunologiczną.

"Mniej więcej w połowie trasy, byliśmy na północnym wschodzie, było naprawdę zimno, a przy chorobach autoimmunologicznych przeziębienie nie jest twoim przyjacielem. Bardzo się rozchorowałam, dostałam zapalenia płuc, musiałam opuścić kilka koncertów. Ale pomyślałam sobie, że muszę wrócić. Po kolejnych pięciu lub sześciu występach nie mogłam nawet wstać z łóżka".

Jej stan się tak pogorszył, że po powrocie z przerwanej trasy trafiła do szpitala, gdzie lekarze zlecili operację ratującą jej życie.

Muni Long przeszła przeszczep obu płuc. Była w krytycznym stanie

W szpitalu usłyszała, że bez przeszczepu miałaby jeszcze tydzień życia w hospicjum. Po operacji wciąż przed sobą długą drogę powrotu do pełni sił. Lekarze uważają, że na scenie może pojawić się najwcześniej za sześć miesięcy (a nawet za rok).

"Patrzę na mojego syna i myślę o tym, ile życia mi jeszcze zostało. I myślę, że jakość życia jest na pierwszym miejscu. Nie mogę śpiewać, jeśli mnie tu nie ma" - powiedziała na koniec Muni Long.

Wokalistka związana ze sceną r'n'b/soul zadebiutowała jako Priscilla Renea (to jej prawdziwe imiona) płytą "Jukebox" (2009). Kolejną dekadę spędziła jako współautorka przebojów dla takich gwiazd, jak m.in. Rihanna, Cheryl, Fifth Harmony, Ariana Grande, Selena Gomez, Kelly Clarkson czy Pitbull. Od 2019 r. działa jako Muni Long. Dotychczasowy dorobek zamyka czwarta płyta "Revenge" z sierpnia 2024 r.

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