O swoim stanie zdrowia lider A-ha, otwiera się w nowym oknie poinformował po raz pierwszy w ubiegłym roku, za pośrednictwem artykułu autorstwa Jana Omdahla, oficjalnego biografa zespołu. Morten Harket stwierdził wtedy, że pogodzenie się z diagnozą nie było dla niego dużym problemem. "Z czasem wziąłem sobie do serca podejście mojego 94-letniego ojca do sposobu, w jaki organizm stopniowo się poddaje: 'Używam tego, co działa'" - powiedział.

Jednocześnie nie od razu przekazał tę informację fanom, by nadal móc w spokoju pracować. "Część mnie chciała to ujawnić. Przyznanie się do diagnozy nie było dla mnie problemem, ale powstrzymywała mnie potrzeba spokoju i ciszy do pracy. Robię, co mogę, żeby zapobiec załamaniu się stanu mojego zdrowia" - mówił wtedy.

Wyznał też, że przeszedł dwie operacje - w czerwcu 2024 roku wszczepiono mu elektrody w lewą półkulę mózgu, a pół roku później przeprowadzono taki sam zabieg, ale na prawą półkulę.

Morten Harket (A-ha) o chorobie: "Całkowicie tracę kontrolę"

W najnowszym wywiadzie dla "Sunday Times Magazine" muzyk opowiedział o walce z chorobą. "Czasami nagle płaczę i nie mogę przestać albo śmieję się, ale to nie jestem ja. Te emocje nie sprawiają wrażenia, jakby naprawdę do mnie należały" - opowiadał.

Przyznał też, że według lekarzy choroba mogła rozwijać się na długo przed diagnozą - jak usłyszał, mógł żyć z tym schorzeniem od około 30 lat, ale zmiany były kompensowane przez jego mózg. "Nagle poczułem, że trzymanie szczoteczki do zębów jest jakieś niezgrabne" - mówił o pierwszych objawach.

Dodał również, że wszczepione w mózg elektrody przyniosły poprawę, jednak znalezienie odpowiednich ustawień nie jest proste. "Zbyt słaba stymulacja sprawia, że pogarsza się zdolność myślenia lub mowa. Zbyt silna powoduje, że całkowicie tracę kontrolę - pojawiają się mimowolne ruchy, drżenia i skurcze" - wyjaśnił.

Mimo tej terapii, wspomaganej dodatkowo lekami, choroba ma znaczny wpływ na życie wokalisty. Stracił zmysł węchu i smaku, miał problemy ze snem oraz utratą masy ciała. Co jednak dla niego najważniejsze - choroba wpłynęła również na jego głos. "Sam nie wiem. Nie mam ochoty śpiewać, a dla mnie to wiele mówi" - odpowiedział na pytanie, czy nadal jest w stanie śpiewać.



