Przypomnijmy, że w ostatnim czasie kariera jednego z najpopularniejszych raperów na świecie weszła w ostry zakręt. Kanye West - znany także jako Ye - mierzył się z sądowymi oskarżeniami, wywoływał medialne burze, otwarcie wygłaszał antysemickie komentarze i podziw dla szkodliwych ideologii. Kontrowersje kosztowały go zerwane kontrakty sponsorskie z czołowymi markami.

Na początku 2026 r. Amerykanin opublikował na łamach "The Wall Street Journal" oficjalne przeprosiny za swoje wypowiedzi (w formie płatnego ogłoszenia), a w wywiadzie dla "Vanity Fair" wyznał, że w 2025 roku przeszedł kilkumiesięczny epizod maniakalny, który doprowadził go do "utraty kontaktu z rzeczywistością". Raper zapewnił, że jest w trakcie leczenia.

West zapowiedział, że w wakacje po ponad dekadzie zamierza powrócić do Europy z serią koncertów promującą wypuszczoną pod koniec marca płytą "Bully". Singel "Father" nagrany z Travisem Scottem w ciągu dwóch tygodni zanotował ponad 15 mln odsłon.

Kanye West w Polsce. Koncert budzi ogromne emocje

Brytyjskie władze zdecydowały się odrzucić wniosek o wjazd Westa do tego kraju. Po tej decyzji organizatorzy Wireless Festival w Londynie (10-12 lipca) odwołali całą imprezę - raper miał być wystąpić każdego z trzech dni jako główna gwiazda. Po sprzeciwie lokalnych władz Marsylii, Kanye odwołał swój koncert w tym mieście.

Jednym z przystanków na europejskiej trasie Ye ma być Polska - koncert zaplanowano 19 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie (trwa już przedsprzedaż biletów).

Na ogłoszenie tego wydarzenia w serwisie X zareagowała ministra kultury Marta Cienkowska. W jej ocenie zachowania Westa to "świadome przekraczanie granic i normalizowanie nienawiści".

"(...) nie możemy udawać, że to tylko rozrywka. Wolność artystyczna nie oznacza zgody na wszystko. Kultura nie może być przestrzenią dla tych, którzy ją wykorzystują do szerzenia pogardy" - podkreśliła w czwartkowym wpisie Cienkowska.

Wcześniej raper przepraszał społeczność żydowską i afroamerykańską. "Jestem głęboko zawstydzony swoimi czynami i gotowy na to, by ponieść za nie odpowiedzialność. To jednak nie usprawiedliwia tego, co zrobiłem" - pisał w oświadczeniu, prosząc o "cierpliwość i zrozumienie".

