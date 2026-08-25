Miley Cyrus miała nękać młodą gwiazdę. "Była bezlitosna"

Na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku Disney zbudował wokół młodych wykonawców prawdziwe popowe imperium. Nie wszyscy jego przedstawiciele zrobili później równie spektakularne kariery. Do tego grona należała Jordan Pruitt, znana przede wszystkim z piosenek "Outside Looking In" i "Jump to the Rhythm".

Po latach Pruitt wróciła do relacji panujących między nastoletnimi gwiazdami stacji. Impulsem okazało się archiwalne nagranie, na którym Miley Cyrus miała kpić z Demi Lovato i Seleny Gomez.

"Tak Miley traktowała wtedy wszystkich, w tym mnie" - skomentowała Pruitt. Poproszona przez jednego z internautów o szczegóły, opisała wiadomości, które miała otrzymywać od piosenkarki.

Jordan Pruitt opowiedziała o wiadomościach od Miley Cyrus

Pruitt twierdzi, że Cyrus dzwoniła do niej wspólnie z koleżanką o imieniu Mandy. Obie miały zostawiać na poczcie głosowej uwagi dotyczące jej nosa, zębów oraz występów scenicznych.

"Miley dzwoniła do mnie i zostawiała z Mandy paskudne wiadomości. Mówiły, że potrzebuję operacji nosa, nowych zębów i choreografa. Była bezlitosna" - napisała była gwiazda Disneya.

Komentarz nie pochodzi z oficjalnego wywiadu. Do mediów trafił za sprawą zrzutu ekranu udostępnionego w sieci. Relacja Pruitt nie została niezależnie potwierdzona, a przedstawiciel Miley Cyrus nie odpowiedział na prośbę Page Six o komentarz.

"Boyfriend" miało być piosenką o Miley Cyrus

Nazwisko Cyrus pojawiało się we wspomnieniach Pruitt już wcześniej. W marcu piosenkarka zasugerowała w jednym z komentarzy, że jej utwór "Boyfriend" z 2008 r. dotyczył właśnie późniejszej wykonawczyni "Flowers".

W piosence Pruitt zwraca się do dziewczyny, która ma próbować odebrać jej partnera. W okresie premiery pojawiały się plotki o jej romansie z Nickiem Jonasem, ale nigdy nie zostały potwierdzone. Wiadomo natomiast, że Jonas spotykał się z Miley Cyrus w latach 2006-2007.

Jordan Pruitt wydała nakładem Hollywood Records dwa albumy i koncertowała z Jonas Brothers, Demi Lovato oraz The Cheetah Girls. W 2012 r. pojawiła się również w amerykańskiej edycji "The Voice", gdzie trafiła do drużyny Christiny Aguilery. W 2017 r. zrezygnowała z dalszej kariery muzycznej. Choć od dawna nie wydaje nowych nagrań, jej najnowsze słowa ponownie zwróciły uwagę na niełatwe relacje między młodymi artystami wychowanymi w świecie Disney Channel.