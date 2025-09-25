Mija 45 lat od tragicznej śmierci Johna Bonhama. "Na zawsze będzie najwspanialszym perkusistą wszech czasów"
John Bonham, w muzycznych kuluarach Bonzo, zasłynął jako członek brytyjskiego zespołu Led Zeppelin. Jego muzyczna spuścizna po dziś dzień inspiruje ambitnych perkusistów z całego świata, którzy za wzór bardzo często stawiają sobie specyficzny kunszt Bonhama. Artysta zmarł 25 września 1980 roku, a legendarny zespół nawet nie myślał, aby na dłużej kontynuować działalność bez niego.
Zespół Led Zeppelin powstał w 1968 roku. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones i John Bonham stworzyli formację, która bardzo często jest wymieniana na szczytach list najpopularniejszych grup muzycznych wszech czasów. Sława oczywiście nie przyszła sama - miłość do muzyki, trud, zaangażowanie i poświęcenie czwórki artystów zaowocowało stworzeniem silnej armii, czyli rzeszy wiernych fanów, którzy długo nie mogli się pozbierać po śmierci Johna Bonhama. Jak do niej doszło? I dlaczego zespół postanowił zakończyć działalność?
Smutna śmierć Johna Bonhama. "Nikt nawet nie zbliżył się do jego stylu gry"
Dzieła Led Zeppelin są określane mianem klasyków muzyki rockowej - o "Dazed And Confused", "Rock'n'Roll", "Moby Dick", "When the Levee Breaks" czy "Stairway to Heaven" mówi się po dziś dzień i wciąż będzie się mówić - nie ze względu na riffy Page'a, wokal Planta czy basy Jonesa, ale z powodu nieprawdopodobnych partii perkusji Bonza. Ten fakt może dziwić tym bardziej, iż Bonzo był samoukiem, który w młodości nigdy nie pobierał lekcji gry na bębnach. Pierwszy zestaw instrumentów otrzymał od swojej matki, a reszta stała się historią.
We wrześniu 1980 roku muzycy Led Zeppelin zaczęli przygotowywać się do nadchodzącej amerykańskiej trasy. John Bonham już na próbach pojawił się w stanie nietrzeźwości, a z czasem pogłębiał tylko swój stan, sięgając po kolejne trunki. Z czasem artyści przenieśli się do domu gitarzysty Jimmy'ego Page'a, gdzie wspólnie imprezowali. Po północy Bonham w ciężkim stanie upojenia został zabrany do łóżka. Następnego ranka znaleziono go martwego. Niektóre źródła twierdzą, że perkusiście wystarczyło na skonsumowanie dwóch litrów "czystej" około 4 godzin.
Bonzo zmarł w wyniku zachłyśnięcia się własnymi wydzielinami. Sekcja wykazała, że przyjął on około 40 kieliszków wódki. Bonham, który miał jedynie 32 lata, osierocił dwójkę dzieci (córkę Zoe i syna Jasona) i zostawił w smutku żonę Pat oraz rzesze fanów i przyjaciół. Ciało znaleźli Benji LeFevre, koncertowy promotor Led Zeppelin, oraz basista grupy John Paul Jones. Tragiczna śmierć muzyka sprawiła, że w grudniu tego samego roku Led Zeppelin poinformowali o zakończeniu działalności i, choć w późniejszym okresie grupa kilka razy reaktywowała się przy okazji pojedynczych koncertów, nigdy nie powróciła na stałe.
Zobacz również:
"On grał tak, jak ktoś, kto nie wie, co się zaraz wydarzy. Jakby stał, chwiejąc się nad przepaścią. Od jego śmierci nikt nawet nie zbliżył się do jego stylu gry i nie wydaje mi się, żeby komukolwiek w przyszłości to się udało. Już na zawsze będzie najwspanialszym perkusistą wszech czasów" - powiedział w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" Dave Grohl.
Wokalista Led Zeppelin, Robert Plant w rozmowie z "Irish Examiner" przyznał, że mimo wszystko był to dobry moment na zakończenie działalności grupy: "Trzeba się rozwijać. Taki krok okazał się słuszny prawdopodobnie dla każdego, a na pewno dla mnie. Wydaje mi się, że Jimmy i John Paul przez chwilę chcieli kontynuować, ale wszyscy się zmieniamy. Trzeba odejść od tego, co tworzyło się w młodości - mam na myśli takie rzeczy, jak 'Bron-Yr-Aur' i 'Battle Of Evermore' - od pisania w tym stylu, od tych wizji życia w stronę dojrzałości, jakiej nabiera się po drodze".
Jimmy Page przy okazji premiery autobiografii fotograficznej, również zapytany został o to, dlaczego zespół zdecydował się na taki ruch: "Led Zeppelin nie było żadnym przedsiębiorstwem… Led Zeppelin było porywem serca. Każdy był ważny, byliśmy sumą tego, kim byliśmy z osobna. Lubię myśleć, że gdyby to mnie zabrakło, inni podjęliby taką samą decyzję [...] Co mogliśmy zrobić? Stworzyć dla kogoś rolę i powiedzieć "musisz robić to i to, tak i tak". To nie byłoby szczere".
Warto przypomnieć, że muzycy powracali razem na scenę w latach 1985, 1988, 1995 i 2007. Trzykrotnie miejsce perkusisty obejmował syn Johna, Jason Bonham.