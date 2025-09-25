Zespół Led Zeppelin powstał w 1968 roku. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones i John Bonham stworzyli formację, która bardzo często jest wymieniana na szczytach list najpopularniejszych grup muzycznych wszech czasów. Sława oczywiście nie przyszła sama - miłość do muzyki, trud, zaangażowanie i poświęcenie czwórki artystów zaowocowało stworzeniem silnej armii, czyli rzeszy wiernych fanów, którzy długo nie mogli się pozbierać po śmierci Johna Bonhama. Jak do niej doszło? I dlaczego zespół postanowił zakończyć działalność?

Smutna śmierć Johna Bonhama. "Nikt nawet nie zbliżył się do jego stylu gry"

Dzieła Led Zeppelin są określane mianem klasyków muzyki rockowej - o "Dazed And Confused", "Rock'n'Roll", "Moby Dick", "When the Levee Breaks" czy "Stairway to Heaven" mówi się po dziś dzień i wciąż będzie się mówić - nie ze względu na riffy Page'a, wokal Planta czy basy Jonesa, ale z powodu nieprawdopodobnych partii perkusji Bonza. Ten fakt może dziwić tym bardziej, iż Bonzo był samoukiem, który w młodości nigdy nie pobierał lekcji gry na bębnach. Pierwszy zestaw instrumentów otrzymał od swojej matki, a reszta stała się historią.

We wrześniu 1980 roku muzycy Led Zeppelin zaczęli przygotowywać się do nadchodzącej amerykańskiej trasy. John Bonham już na próbach pojawił się w stanie nietrzeźwości, a z czasem pogłębiał tylko swój stan, sięgając po kolejne trunki. Z czasem artyści przenieśli się do domu gitarzysty Jimmy'ego Page'a, gdzie wspólnie imprezowali. Po północy Bonham w ciężkim stanie upojenia został zabrany do łóżka. Następnego ranka znaleziono go martwego. Niektóre źródła twierdzą, że perkusiście wystarczyło na skonsumowanie dwóch litrów "czystej" około 4 godzin.

Bonzo zmarł w wyniku zachłyśnięcia się własnymi wydzielinami. Sekcja wykazała, że przyjął on około 40 kieliszków wódki. Bonham, który miał jedynie 32 lata, osierocił dwójkę dzieci (córkę Zoe i syna Jasona) i zostawił w smutku żonę Pat oraz rzesze fanów i przyjaciół. Ciało znaleźli Benji LeFevre, koncertowy promotor Led Zeppelin, oraz basista grupy John Paul Jones. Tragiczna śmierć muzyka sprawiła, że w grudniu tego samego roku Led Zeppelin poinformowali o zakończeniu działalności i, choć w późniejszym okresie grupa kilka razy reaktywowała się przy okazji pojedynczych koncertów, nigdy nie powróciła na stałe.

"On grał tak, jak ktoś, kto nie wie, co się zaraz wydarzy. Jakby stał, chwiejąc się nad przepaścią. Od jego śmierci nikt nawet nie zbliżył się do jego stylu gry i nie wydaje mi się, żeby komukolwiek w przyszłości to się udało. Już na zawsze będzie najwspanialszym perkusistą wszech czasów" - powiedział w wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" Dave Grohl.

Wokalista Led Zeppelin, Robert Plant w rozmowie z "Irish Examiner" przyznał, że mimo wszystko był to dobry moment na zakończenie działalności grupy: "Trzeba się rozwijać. Taki krok okazał się słuszny prawdopodobnie dla każdego, a na pewno dla mnie. Wydaje mi się, że Jimmy i John Paul przez chwilę chcieli kontynuować, ale wszyscy się zmieniamy. Trzeba odejść od tego, co tworzyło się w młodości - mam na myśli takie rzeczy, jak 'Bron-Yr-Aur' i 'Battle Of Evermore' - od pisania w tym stylu, od tych wizji życia w stronę dojrzałości, jakiej nabiera się po drodze".

Jimmy Page przy okazji premiery autobiografii fotograficznej, również zapytany został o to, dlaczego zespół zdecydował się na taki ruch: "Led Zeppelin nie było żadnym przedsiębiorstwem… Led Zeppelin było porywem serca. Każdy był ważny, byliśmy sumą tego, kim byliśmy z osobna. Lubię myśleć, że gdyby to mnie zabrakło, inni podjęliby taką samą decyzję [...] Co mogliśmy zrobić? Stworzyć dla kogoś rolę i powiedzieć "musisz robić to i to, tak i tak". To nie byłoby szczere".

Warto przypomnieć, że muzycy powracali razem na scenę w latach 1985, 1988, 1995 i 2007. Trzykrotnie miejsce perkusisty obejmował syn Johna, Jason Bonham.

