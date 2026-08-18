Michał Wiśniewski żegna pupila. "Udowodniłeś mi, że można pokochać wbrew sobie"

Michał Wiśniewski chętnie dzieli się z obserwatorami zarówno informacjami związanymi z Ich Troje, jak i wydarzeniami ze swojego życia prywatnego. Tym razem zamieścił jednak wiadomość zupełnie inną od tych, które zwykle pojawiają się na jego profilu. Na czarno-białym zdjęciu pokazał kota Gucia i poinformował, że wieloletni przyjaciel rodziny odszedł.

Zwierzę było obecne w ich domu przez niemal 18 lat. W tym czasie zmieniało się życie samego artysty, jego rodziny oraz składów, z którymi występował. Gucio pozostawał jednak stałym elementem codzienności Wiśniewskich, choć początkowo nic nie zapowiadało, że spędzi z nimi tak dużo czasu.

Muzyk przyznał, że nie szukał kota i nigdy nie był szczególnym miłośnikiem tych zwierząt. Dodatkowym problemem była alergia. Los Gucia sprawił jednak, że szybko przestało mieć to większe znaczenie.

Michał Wiśniewski wspomina Gucia

Nie był to pupil, którego muzyk sam sobie wybrał. Gucia przywiozła ze stadniny koni Etiennette, córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak. Kocię jako jedyne ocalało po ataku psa. Miało niewielkie szanse na przeżycie, ale zajęła się nim mama wokalisty.

Tak rozpoczęła się historia, która trwała niemal 18 lat. W tym czasie rodzina Wiśniewskich wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania, a życie artysty wypełniały koncerty i wyjazdy. Gucio był obecny podczas kolejnych zmian i rodzinnych wydarzeń.

Wokalista wspomniał również o własnej alergii. Kontakt z kotem często kończył się dla niego kichaniem, ale po latach nie miało to już większego znaczenia.

"Miał w sobie coś, przez co nie dało się go nie kochać" - napisał.

Informację o odejściu zwierzęcia Michał Wiśniewski opublikował wraz z czarno-białą fotografią. Zamiast rozbudowanego pożegnania przypomniał, że relacja z Guciem była dla niego zupełnie nieoczekiwana.

Kot, którego miało nie być w jego domu, został w nim na blisko dwie dekady. Muzyk przyznał, że to właśnie Gucio zmienił jego nastawienie do tych zwierząt.

"Dziękuję ci, stary. Udowodniłeś mi, że można pokochać wbrew sobie. Żegnaj, Gucio" - zakończył lider Ich Troje.



