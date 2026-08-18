Michał Wiśniewski żegna pupila. "Udowodniłeś mi, że można pokochać wbrew sobie"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Michał Wiśniewski przekazał wiadomość o stracie kota, który od lat był częścią jego rodziny. Gucio trafił do domu wokalisty jako uratowane kocię. Chociaż lider Ich Troje zmaga się z alergią i nigdy nie uważał się za miłośnika kotów, z czasem mocno się do niego przywiązał.

Michał WiśniewskiVIPHOTOEast News

Michał Wiśniewski chętnie dzieli się z obserwatorami zarówno informacjami związanymi z Ich Troje, jak i wydarzeniami ze swojego życia prywatnego. Tym razem zamieścił jednak wiadomość zupełnie inną od tych, które zwykle pojawiają się na jego profilu. Na czarno-białym zdjęciu pokazał kota Gucia i poinformował, że wieloletni przyjaciel rodziny odszedł.

Zwierzę było obecne w ich domu przez niemal 18 lat. W tym czasie zmieniało się życie samego artysty, jego rodziny oraz składów, z którymi występował. Gucio pozostawał jednak stałym elementem codzienności Wiśniewskich, choć początkowo nic nie zapowiadało, że spędzi z nimi tak dużo czasu.

Muzyk przyznał, że nie szukał kota i nigdy nie był szczególnym miłośnikiem tych zwierząt. Dodatkowym problemem była alergia. Los Gucia sprawił jednak, że szybko przestało mieć to większe znaczenie.

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Alicja Rudnicka

Michał Wiśniewski wspomina Gucia

Nie był to pupil, którego muzyk sam sobie wybrał. Gucia przywiozła ze stadniny koni Etiennette, córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak. Kocię jako jedyne ocalało po ataku psa. Miało niewielkie szanse na przeżycie, ale zajęła się nim mama wokalisty.

Tak rozpoczęła się historia, która trwała niemal 18 lat. W tym czasie rodzina Wiśniewskich wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania, a życie artysty wypełniały koncerty i wyjazdy. Gucio był obecny podczas kolejnych zmian i rodzinnych wydarzeń.

Wokalista wspomniał również o własnej alergii. Kontakt z kotem często kończył się dla niego kichaniem, ale po latach nie miało to już większego znaczenia.

"Miał w sobie coś, przez co nie dało się go nie kochać" - napisał.

Informację o odejściu zwierzęcia Michał Wiśniewski opublikował wraz z czarno-białą fotografią. Zamiast rozbudowanego pożegnania przypomniał, że relacja z Guciem była dla niego zupełnie nieoczekiwana.

Kot, którego miało nie być w jego domu, został w nim na blisko dwie dekady. Muzyk przyznał, że to właśnie Gucio zmienił jego nastawienie do tych zwierząt.

"Dziękuję ci, stary. Udowodniłeś mi, że można pokochać wbrew sobie. Żegnaj, Gucio" - zakończył lider Ich Troje.


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