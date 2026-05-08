Prywatne życie Michała Wiśniewskiego momentami przyciągało jeszcze większe zainteresowanie, niż jego imponująca kariera z grupą Ich Troje. Czerwonowłosy wokalista często łączył oba pola aktywności - w zespole występowały przecież niektóre z jego żon: Magda Femme (w grupie w latach 1995-2001) i Ania Świątczak (lata 2003-2010 i 2020-2024), rolę choreografki i tancerki pełniła Marta "Mandaryna" Wiśniewska, a do współpracy zapraszał też swoje dzieci.

Teraz lider Ich Troje prezentuje solowy utwór "Do moich dzieci", z którym po 25 latach przerwy zakwalifikował się do konkursu Premier na tegorocznym Festiwalu w Opolu.

Michał Wiśniewski śpiewa do swoich dzieci. "To mój list, mój testament i moja modlitwa"

"Kochani, to nie jest tylko kolejna piosenka... Oddaję w Wasze ręce coś, co jest dla mnie absolutnie święte. To mój list, mój testament i moja najszczersza modlitwa do tych, których kocham najbardziej na świecie - do moich dzieci.

Zawsze żyłem szybko, brałem życie garściami, ale w tej ciszy, którą tu słyszycie, kryje się mój największy lęk. Boję się, że któregoś dnia po prostu zabraknie mi czasu.... Że nie zdążę zostawić po sobie nic poza pytaniami i głuchą ciszą" - napisał Michał Wiśniewski.

"Do moich dzieci" to efekt współpracy z występującym z nim w teledysku Danielem Pachurą (jest też jednym z współautorów scenariusza). Z kolei współautorem tekstu i muzyki razem z Wiśniewskim jest Tadeusz Ross. Klip nakręcił Bartosz Czarnecki, a część ujęć powstała w Zaniemyślu.

Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski ma szóstkę swoich dzieci. Najstarsi są Xavier Michał (ur. 2002) i Fabienne Marta (ur. 2003) ze związku z Mandaryną. Kolejna dwójka - Etiennette Anna (ur. 2006) i Vivienne Vienna (ur. 2008) - przyszły na świat w małżeństwie z Anną Świątczak.

W marcu 2026 r. wokalistka ogłosił, że rozpadło się jego małżeństwo numer 5 - z Polą Wiśniewską. Z tego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023).

"Jazda czerwony!" - napisał w komentarzu na Instagramie Xavier Wiśniewski po premierze piosenki "Do moich dzieci".

Dodajmy, że Michał Wiśniewski będzie jedną z gwiazd rodzinnego koncertu "Nie ma jak u mamy" w Polsacie z okazji Dnia Matki (transmisja 26 maja o godz. 20.30).

Ich Troje: Michał Wiśniewski, Jacek Łągwa i karuzela wokalistek

Michał Wiśniewski razem z Jackiem Łągwą założyli Ich Troje w 1995 roku. To oni od ponad 30 lat cały czas tworzą trzon zespołu, a u ich boku zmieniają się wokalistki.

Za mikrofonem stały już kolejno Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-2003), Anna Świątczak (2003-2010 i 2020-2024), Jeanette Vik (2010-2011), Justyna Panfilewicz (2011-2013), Marta Milan (2013-2017), Agata Buczkowska (2017-2020). Obecnie w Ich Troje śpiewa Martyna Majchrzak, z którą zespół nagrał ostatni album studyjny "Wybiła 11".

