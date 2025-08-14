Michał Wiśniewski przeszedł przez cztery rozwody, zaś obecnie żyje w szczęśliwym małżeństwie ze swoją piątą ukochaną, Polą. Lider Ich Troje ma sześcioro dzieci: jest ojcem Xaviera i Fabienne (ze związku z Martą "Mandaryną" Wiśniewską), Etiennette Anny i Vivienne Vienny (ze związku z Anną Świątczak), a także Falco Amadeusa i Noëla Cloé, których mamą jest Pola Wiśniewska. Muzyk w najnowszym wywiadzie opowiedział o tym, dlaczego zdecydował się na wazektomię.

Michał Wiśniewski w szczerym wyznaniu o wazektomii. "Myślę, że ja już swoje zrobiłem"

Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, jest legendą polskiej estrady. Czerwonowłosy wokalista zasłynął dzięki przebojom, takim jak "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "A wszystko to... (bo ciebie kocham)", zaś jego kontrowersyjny styl bycia oraz bezkompromisowa szczerość wypowiedzi sprawiają, że od lat przyciąga uwagę fanów. Tym razem zdecydował się na prywatne wyznanie - opowiedział o procesie poddania się specyficznemu zabiegowi, który wpływa na płodność.

Wazektomia jest popularna wśród mężczyzn, którzy nie planują już więcej potomstwa. Na ten ruch zdecydował się również Wiśniewski, który opowiedział również o nowych muzycznych planach. "Teraz zagramy resztę plenerowych koncertów, później wchodzimy na salę. Bardziej intymnie. Koncerty akustyczne. I zacząłem pisać kolejną płytę. Zrobiłem się płodny mimo wazektomii, to jest ciekawe" - oznajmił wokalista w wywiadzie z JastrząbPost.pl.

Jak się okazuje, muzyk przeszedł zabieg na prośbę żony. Choć wazektomia jest odwracalna, artysta nie planuje cofnąć decyzji. Jak stwierdził, nie planuje już powiększać swojej rodziny. "Można odwrócić, ale myślę, że ja już swoje zrobiłem. Mam wspaniałe dzieci i o nie trzeba zadbać. To była propozycja żony, ale ja się na to zgodziłem bez wahania. Więc myślę, że wszystko zależy od partnera" - wyznał wokalista.

