Michał Szpak podkreśla, że mimo intensywnej pracy i rozpoznawalnego, wyrazistego wizerunku, rodzina zajmuje ważne miejsce w jego życiu. Choć rzadko publikuje kadry z życia prywatnego, nieraz zdarzyło mu się doceniać publicznie swoich bliskich. Obecnie wokalista wrócił do programu "The Voice of Poland", gdzie po raz siódmy pełni rolę trenera.

Michał Szpak szykuje się na ojcostwo?

W rozmowie z "Onetem" muzyk został zapytany o plany związane z rodzicielstwem. Nie unikał odpowiedzi i wyjaśnił, że silnie odczuwa pragnienie posiadania dziecka, ale pozostawia przyszłości decyzję o tym, kiedy miałoby się to wydarzyć.

"Bardzo [bym chciał]. Ja w ogóle mam taki instynkt macierzyński, mi się włączył. Znaczy, nie wiem, czy macierzyński, czy tacierzyński po prostu. Zresztą ja już mówiłem któryś raz z rzędu, że bardzo chciałbym mieć dziecko, bardzo. Ale co z tego wyniknie, zobaczymy. Jeszcze na szczęście nie jestem najstarszy na świecie, więc mam na to czas" - tłumaczył.

Nie pierwszy raz mówi o takim marzeniu. Już w 2022 roku w wywiadzie dla "Twojego Stylu" zaznaczał, że chciałby stworzyć rodzinę, a dziecko postrzega jako coś trwalszego niż sukces zawodowy.

Gotów na zmianę priorytetów

Szpak został również zapytany, czy w roli rodzica potrafiłby odsunąć na dalszy plan własne potrzeby i medialną personę. Odpowiedział, że obraz osoby potrzebującej nieustannego zainteresowania nie odpowiada temu, jaki jest poza sceną: "Ja potrafię chodzić na kompromisy i właśnie wbrew pozorom tego, jak mnie wygenerowała świadomość telewizyjna, to ja nie oczekuję atencji od drugiego człowieka, tak jak zostało to wykreowane".

Wokalista od lat stara się chronić szczegóły życia uczuciowego. W 2022 roku powiedział jednak publicznie, że jest osobą panseksualną i queerową. Tłumaczył wtedy, że o uczuciu nie decyduje dla niego płeć, lecz relacja z konkretnym człowiekiem.

Na razie Szpak nie przedstawił konkretnych planów dotyczących założenia rodziny. Jego wypowiedź wskazuje jednak, że perspektywa rodzicielstwa nie jest dla niego przelotną deklaracją, lecz jednym z ważnych życiowych celów.