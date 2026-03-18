Michał Szpak to jeden z najbardziej wyrazistych artystów na polskiej scenie. Dał się poznać szerszej publiczności za sprawą swojego udziału w "X-Factor". Emitowany przez TVN w 2011 r. talent show zapewnił wokaliście awans do świata show-biznesu. Od tamtej pory wydał trzy świetnie przyjęte albumy, zagrał trasy koncertowe w całej Polsce, a nawet reprezentował nasz kraj w konkursie Eurowizji 2016, gdzie zachwycił utworem "Color of Your Life".

Michał Szpak pokazał zdjęcie ze swoim tatą! Fani nie kryją zachwytu

O życiu prywatnym Michała Szpaka wiemy niewiele - artysta stara się chronić zarówno siebie, jak i swoich bliskich, i nie dzieli się z mediami wszystkimi szczegółami codzienności. Czasami zdarza się jednak, że rodzinne kadry trafią na jego Instagrama, za sprawą którego piosenkarz utrzymuje stały kontakt z niezwykle oddanymi fanami. Tym razem umieścił w mediach społecznościowych fotografię, która wywołała falę pozytywnych komentarzy i poruszyła odbiorców. Michał Szpak zapozował bowiem u boku swojego taty, za kulisami własnego występu.

"Największy fan, tata" - podpisał zdjęcie gwiazdor.

"Kocham, jak miło", "Taki fan to skarb", "Loveeee", "Ślicznie razem wyglądacie", "Najlepszy fan pod słońcem", "Miłość taty jest niezastąpiona", "Przecudowni" - pisali w komentarzach zachwyceni odbiorcy.

Michał Szpak na wspólnym zdjęciu z ojcem, Andrzejem

Michał Szpak chętnie spędza czas z tatą. Zaprosił go nawet do show TVP!

To niejedyne zdjęcia z ojcem, jakie widnieją na Instagramie 35-latka. Artysta już jakiś czas temu podzielił się ze słuchaczami fotografią, którą udokumentował wspólny wypad z tatą na koncert Bryana Adamsa w Krakowie.

W 2024 r. Michał Szpak, będący trenerem w programie "The Voice of Poland", zaprosił nawet ojca na nagrania. Andrzej Szpak został jego gościem specjalnym podczas etapu Bitew, w którym mentorzy mierzą się z trudnym zadaniem odrzucenia połowy swoich uczestników. "Przedstawiam Wam mojego gościa specjalnego na dzisiejsze bitwy 'The Voice of Poland'. Tato - najwspanialszy człowiek pod słońcem" - pisał wokalista na Instagramie, publikując zdjęcia z tatą na tle sceny muzycznego talent show.

W przeszłości Michał Szpak i jego ojciec nie dogadywali się. Andrzej potrzebował czasu, aby zaakceptować wizerunek syna

W przeszłości Michał Szpak i jego tato nie zawsze dobrze się dogadywali. Choć dziś w mediach społecznościowych królują ich wspólne zdjęcia, niegdyś ojciec nie był w stanie w pełni zaakceptować stylu i wizerunku artystycznego syna. Wokalista w wywiadach kilkukrotnie wspominał, że potrzeba było sporo czasu, aby zaczęli nadawać na tych samych falach.

"Wiem, że trochę mu zajęło, zanim przyzwyczaił się do mojego wizerunku. Na początku nie podobało mu się, że rzęsy i paznokcie, ale z czasem to zaakceptował" - mówił Michał Szpak.

Artysta nigdy nie należał do powściągliwych i od zawsze wyrażał siebie za pomocą odważnych piosenek, nietuzinkowych modowych rozwiązań czy spektakularnych metamorfoz. Jednocześnie nie ukrywa swojej tożsamości, co również wpływało na jego relacje z ojcem w przeszłości. "Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią" - podkreślił Szpak.

