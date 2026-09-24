Michael Kiwanuka to 39-letni wokalista, autor tekstów i gitarzysta, który słynie z połączenia klasycznego soulu lat 60. i 70. z folkiem oraz rockiem alternatywnym. Międzynarodową sławę zdobył dzięki piosence "Cold Little Heart" wykorzystanej w serialu "Wielkie Kłamstewka". Później wylansował także hity "Love & Hate" i "Black Man In A White World", a za album "KIWANUKA" zdobył prestiżową nagrodę Mercury Prize. Polacy mogą pamiętać jego występy na żywo z wydarzeń takich jak Open'er Festival (gdzie wystąpił w 2017 i 2024 r.) czy Orange Warsaw Festival (gdzie widzieliśmy go zaledwie w zeszłym roku).

Michael Kiwanuka zaniepokoił słuchaczy najnowszym komunikatem. Okazuje się, że muzyk przeszedł niedawno udar mózgu i jest w trakcie dalszego leczenia oraz ćwiczeń. W oświadczeniu opublikowanym na Instagramie Brytyjczyk ujawnił, że poważny problem ze zdrowiem mógł znacząco wpłynąć na jego karierę. Jednocześnie wyznał, że tuż przed udarem udało mu się nagrać nowy krążek.

"Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić wam mój nowy album 'FUDGE'. Cieszę się tym bardziej, że przez ostatnie kilka miesięcy zmagałem się z problemami zdrowotnymi, które mogły na długo uniemożliwić mi tworzenie muzyki" - czytamy.

Piosenkarz nie ujawnił jeszcze, kiedy dokładnie płyta "FUDGE" trafi do słuchaczy.

Michael Kiwanuka ujawnił, że przeszedł udar mózgu. "Czeka mnie jeszcze dużo rehabilitacji"

W najnowszym wpisie Kiwanuka ujawnił szczegóły swoich kłopotów ze zdrowiem, wyjaśniając, że udar był następstwem krwawienia do mózgu. Wylew miał wystąpić na skutek wysokiego ciśnienia tętniczego. Muzyk podkreślił, że nie wie, jak będą wyglądały jego dalsze sceniczne działania, ale jest dobrej myśli i wciąż walczy o powrót do pełni sił.

"Nie wiem, kiedy znów będę mógł wyruszyć w trasę ani jak będzie to wyglądało. Uraz mózgu, którego doznałem, był dość poważny, więc czeka mnie jeszcze dużo rehabilitacji. To długa i trudna droga, ale walczę o to, żeby wyzdrowieć. To zdecydowanie jedno z najtrudniejszych doświadczeń, z jakimi przyszło mi się mierzyć" - napisał 39-latek.

Michael Kiwanuka w ubiegłym roku zmagał się z innymi problemami zdrowotnymi. Odwołał nawet część koncertów

Michael Kiwanuka już w ubiegłym roku odwołał letnią część swojej trasy koncertowej z powodu problemów ze zdrowiem. Wówczas jego team informował o tym, że muzyk jest chory, a zalecenia lekarzy nie pozwalają mu na sceniczne szaleństwa. Odwołano m.in. występy na festiwalach All Together Now, Sziget i Pukkelpop. Wokalista nie pojawił się także na koncertach grupy Mumford & Sons w Ameryce Północnej, gdzie miał być supportem.

"FUDGE", nagrane tuż przed wykryciem poważnej dolegliwości u Kiwanuki, będzie następcą krążka "Small Changes" wydanego w 2024 r. Przy produkcji płyty muzyk ponownie podjął się współpracy z producentami Danger Mouse'em i Inflo.