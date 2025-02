W niedzielę 9 lutego 2025 r. odbył się Super Bowl - wydarzenie, uznawane przez mieszkańców Ameryki za jedno z najważniejszych w roku. Mecz ligi futbolu amerykańskiego NFL to nie tylko emocjonujące wydarzenie sportowe, lecz także spektakularne występy muzyczne. Gwiazdy światowego formatu co roku prezentują swoje talenty podczas Halftime Show , organizowanego z wielkim rozmachem, aby uhonorować muzyków.

W rym roku postawiono na koncert popularnego rapera - Kendricka Lamara - który zaledwie tydzień wcześniej zgarnął aż pięć statuetek na gali nagród Grammy. Artysta zaprosił na scenę gości specjalnych - jego występ zapowiedział kultowy aktor Samuel L. Jackson, a następnie do jednej z jego piosenek zatańczyła Serena Williams. Nie zabrakło także kontrowersji. Raper, na oczach całej Ameryki, wykonał swój wielki hit "Not Like Us", którego tekst oskarża konkurenta Lamara - Drake'a - o niemoralne czyny.