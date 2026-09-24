"Chciałabym podzielić się z wami ważną informacją na temat mojego zdrowia. Zdiagnozowano u mnie nowotwór. Jestem w trakcie leczenia onkologicznego" - przekazała Natasza Urbańska w nagraniu na Instagramie.

Była trenerka "The Voice Kids" z powodu choroby musiała odwołać wiele koncertów, w tym obchody swojego 30-lecia na scenie. Zaznaczyła, że jej obecny stan zdrowia nie pozwala na blisko 3-godzinne występy.

Jak się czuje Natasza Urbańska?

W rozmowie z "Faktem" Monika Kordowicz, menedżerka 49-letniej wokalistki, zapewniła, że Natasza Urbańska dobrze radzi sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znalazła, a praca daje jej dużo pozytywnej energii.

"Natasza jest cały czas aktywna zawodowo. Kończy album, nadal występuje, jednak już nie tak intensywnie jak wcześniej. Scena daje jej siłę, a publiczność motywuje, aby walczyć o swoje zdrowie. Jesteśmy dobrej myśli, że w 2027 roku wróci w pełni do swoich sił" - powiedziała w rozmowie z "Faktem".

"Jej radość życia jest niesamowita!" - dodała Kordowicz.