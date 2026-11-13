Megan z KATSEYE wróciła na scenę parę dni po urazie. Fani są oburzeni

Megan pojawiła się z KATSEYE 10 listopada na scenie Moody Center w Austin. Na nagraniach udostępnionych przez publiczność widać, że 20-latka śpiewa na siedząco i nie zdejmuje okularów przeciwsłonecznych. Dzień później razem z grupą wystąpiła również w Dallas.

Po koncercie w Austin zespół opublikował wspólne zdjęcie i podziękował fanom za ciepłe przyjęcie. W komentarzach szybko zaczęły jednak dominować obawy o Megan. Wielu internautów uznało, że jej widok nie wskazuje na gotowość do powrotu na trasę.

KATSEYE przełożyły trzy koncerty

Problemy zaczęły się 3 listopada w Detroit. Koncert odwołano niespełna godzinę przed otwarciem drzwi. Niedługo później przełożono także występy w Chicago i Minneapolis.

W pierwszym komunikacie organizatorzy pisali jedynie o "chorobie Megan". Dopiero później KATSEYE wyjaśniły, że artystka dochodzi do siebie po wstrząśnieniu mózgu, a decyzję o zmianie terminów podjęła wytwórnia.

"Jest nam ogromnie przykro, że zawiedliśmy fanów. Wiemy, jak długo czekaliście na te koncerty i że wiele osób przebyło daleką drogę, żeby się na nich pojawić. Nie traktujemy tego lekko" - przekazały członkinie zespołu.

Nowe terminy nie zostały jeszcze podane. Zakupione bilety oraz pakiety VIP mają zachować ważność.

Fani reagują na powrót Megan. "To jest niedopuszczalne"

Nagrania z Austin nie uspokoiły fanów. Pod wpisami KATSEYE pojawiły się tysiące komentarzy skierowanych do osób odpowiedzialnych za organizację trasy.

"Megan powinna odpoczywać" - napisano w komentarzu, który zdobył blisko 17 tys. polubień. Ponad 12 tys. osób poparło wpis: "Pozwólcie Megan odpocząć. To jest niedopuszczalne".

"Uwielbiam KATSEYE, ale to jest szaleństwo. Megan pracuje po wstrząśnieniu mózgu, podczas gdy powinna mieć czas na powrót do zdrowia. Doprowadzacie te dziewczyny do skrajnego wyczerpania" - stwierdziła jedna z fanek. Jej komentarz zebrał ponad 14 tys. polubień.

Pojawiały się również krótsze apele: "Odwołajcie całą trasę i dajcie dziewczynom odpocząć", "One potrzebują przerwy" czy "Przestańcie przedstawiać przepracowanie jako coś normalnego". Część fanów pisała wprost o wykorzystywaniu członkiń grupy i kierowała zarzuty pod adresem HYBE.

Jedna z osób skomentowała sytuację z gorzkim humorem: "Stoimy, a właściwie siedzimy, po stronie Megan". Ten wpis polubiono ponad 4,6 tys. razy.

Fani martwią się o cały zespół

Dyskusja szybko przestała dotyczyć wyłącznie Megan. Internauci zwracali uwagę, że KATSEYE od miesięcy intensywnie promują swoją muzykę, występują na kolejnych wydarzeniach i realizują wymagającą trasę koncertową. Ich zdaniem przerwa powinna objąć wszystkie członkinie, a nie tylko jedną osobę.

Ciemne okulary Megan również zwróciły uwagę publiczności. Wrażliwość na światło i hałas może towarzyszyć dochodzeniu do siebie po wstrząśnieniu mózgu, choć na podstawie samego nagrania nie da się ocenić stanu artystki ani zaleceń, które otrzymała.

KATSEYE oraz HYBE nie odpowiedziały dotąd na zarzuty pojawiające się pod postami. Nie przekazano także nowych informacji o zdrowiu Megan. Zespół kontynuuje trasę "Wildworld".