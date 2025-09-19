Historia tej legendy trip-hopu sięga lat 80. Wtedy Robert "3D" Del Naja, Grant "Daddy G" Marshall, Adrian "Tricky" Thaws i Andrew "Mushroom" Vowles zaczęli współpracować ze sobą w ramach kolektywu The Wild Bunch. Muzycy w tamtym okresie dominowali na Bristolskiej scenie klubowej, z czasem odłączając się od reszty i tworząc kwartet znany dziś jako Massive Attack.

Obecnie jedynymi oryginalnymi członkami pozostali 3D i Daddy G, którzy wciąż kontynuują działalność koncertową i studyjną, mocno angażując się w politykę i aktywizm na rzecz praw człowieka czy zmian klimatycznych. Ich decyzja o usunięciu własnej muzyki z popularnego serwisu streamingowego Spotify również jest częścią większego sprzeciwu.

Dlaczego Massive Attack znikają ze Spotify?

Na podjętą decyzję składają się dwa czynniki. Zespół aktywnie wspiera inicjatywę "No Music for Genocide", która zachęca artystów do zdejmowania muzyki z serwisów streamingowych w Izraelu, który obecnie dopuszcza się okrucieństw na palestyńskiej ludności. Zespół sam zwrócił się do Universal Music Group - swojej wytwórni, o zablokowanie dostępu do swojej muzyki w kraju.

Dodatkowo sama działalność CEO Spotify, Daniela Eka poza platformą streamingową budzi wiele wątpliwości. Inwestuje on bowiem grube miliony w firmę, która zajmuje się wdrażaniem sztucznej inteligencji w technologię wojskową. Jak przekazali Massive Attack, zwrócili się oni również do wytwórni z prośbą o wycofanie całego katalogu ze wspomnianego serwisu. Ich zdaniem nie jest to podyktowane tylko i wyłącznie polityką, ale także kwestiami moralnymi: "W przypadku Spotify obciążenie ekonomiczne, które od dawna spoczywa na artystach, jest teraz powiększone o obciążenie moralne i etyczne - ciężko zarobione pieniądze fanów i twórcza praca muzyków ostatecznie finansują śmiercionośne, dystopijne technologie. To nie do przyjęcia. Możliwa jest inna droga".

Massive Attack nie są pierwszym zespołem, który zdecydował się na taki ruch. Swoją muzykę ze Spotify usunęły już głównie niezależne zespoły takie jak: Xiu Xiu, King Gizzard & the Lizard Wizard, Godspeed You! Black Emperor, Hotline TNT, WU LYF czy Young Widows.

Na ten moment twórczość Massive Attack wciąż jest dostępna na Spotify. Nie poinformowano, kiedy dokładnie spodziewać się można usunięcia jej z serwisu.

