Marta Mirska była królową PRL-u. "Odeszła zapomniana i wygłodzona"

Ostatni rozdział życia Marty Mirskiej był dramatyczną batalią z codziennością. Schorowana piosenkarka zamknęła się w skromnym lokalu przy alei Wyzwolenia 9 w stolicy. Jej codzienność wypełniała walka z postępującymi dolegliwościami oraz opieka nad częściowo sparaliżowanym mężem, który w wyniku udaru utracił zdolność mowy. Małżeństwo żyło w niemal całkowitym odosobnieniu.

Emilia Padoł w publikacji "Piosenkarki PRL-u. Spotkanie I" tak nakreśliła realia tamtych dni: "W latach 80. Mirska właściwie nie wychodziła już z domu - stenoza mitralna [nabyta wada serca] nie przestawała jej męczyć, bez baterii leków nie mogła żyć. Ocierała się o depresję, puchły jej nogi, dokuczał reumatyzm".

O artystce szersza publiczność przypomniała sobie dopiero wtedy, gdy Bogusław Kaczyński poświęcił jej telewizyjną audycję. Poruszeni fani zorganizowali zbiórkę środków na opłacenie pomocy pielęgnacyjnej. Ratunek przyszedł jednak za późno. Alicja Nowak-Reiniger, bo tak brzmiało jej prawdziwe nazwisko, odeszła 15 listopada 1991 roku. Doniesienia prasowe podsumowały ten dramat słowami "Gwiazda PRL odeszła zapomniana, wycieńczona chorobami, wygłodzona".

Jej mąż Zbigniew zmarł w tym samym roku. Oboje spoczęli na warszawskim cmentarzu Północnym, gdzie na nagrobnej płycie dwa razy wykuto nazwisko z błędem. Zamiast poprawnego Reiniger pojawiło się Reinger.

Królowa estrady wbrew własnym planom

Urodzona 12 lutego 1918 roku Warszawianka początkowo wcale nie marzyła o poklasku widowni. Jej ambicją było ukończenie studiów medycznych. O zwrocie ku sztuce zadecydował przypadek i namowy sióstr, które skierowały ją na przesłuchania estradowe. Mimo ogromnej skromności i kompleksów piosenkarka wzbudziła ogromne zainteresowanie, co po latach opisała we wspomnieniach: "W ogłoszeniu napisali, że najchętniej przyjmą ładną dziewczynę z głosem altowym. Wszystkie warunki właściwie spełniałam, ale miałam obawy, bo nie uważałam się za ładną".

Tuż przed wybuchem globalnego konfliktu w sierpniu 1939 roku artystka miała w tajemnicy poślubić oficera marynarki handlowej Jana Zieleniewskiego, który poległ we wrześniowych walkach. Sama w trakcie wojennego okresu służyła ojczyźnie jako łączniczka Armii Krajowej. Gdy nastał pokój, wróciła do śpiewania, a zawodowa relacja z perkusistą Zbigniewem Reinigerem szybko przerodziła się w trwałe małżeństwo.

W latach 40. i 50. ubiegłego stulecia jej silny alt uznawano za narodowy skarb. Jej dominacji mogła realnie zagrozić wyłącznie Maria Koterbska. W książce "Znajomi z płyt" Lucjan Kydryński bez wahania przyznał: "Nie było w powojennej Polsce pieśniarki równej popularnością Marcie Mirskiej".

Wojna na widelce z Mieczysławem Foggiem

Prawdziwe trzęsienie ziemi wywołał jednak rok 1957 i propozycja Władysława Szpilmana, by piosenkarka wzięła na warsztat numer "Pierwszy siwy włos". Artystka początkowo opierała się, uznając, że to kompozycja dla starszej wykonawczyni. Gdy jednak zaśpiewała ją podczas radiowej transmisji z warszawskiej Hali Gwardii, zachwycony tłum wymusił aż czternaście bisów. Utwór momentalnie stał się sztandarowym hitem Mirskiej, ale jej początkowy opór miał swoją cenę.

"Szpilman nie wybaczył jednak krnąbrnej piosenkarce. Polecił nagrać, co nie było wtedy w zwyczaju, tę samą piosenkę Mieczysławowi Foggowi. Fogg to była megagwiazda i szybko to jego wykonanie stało się bardziej popularne od oryginału" - tłumaczył dziennikarz Adam Halber.

Piosenkarka poczuła się ograbiona ze swojego dorobku. W prasie nie gryzła się w język na temat Fogga, nazywając rabusiem. Gdy wreszcie doszło do próby załagodzenia sporu przy stoliku w kawiarni hotelu Polonia, wokalistka najpierw zażądała podania mocnego trunku, a chwilę później chwyciła za deserowy widelczyk i zaatakowała artystę. Gwiazdor opuszczał lokal w opatrunkach.

Od tej pory Fogg panicznie unikał rywalki i rezygnował ze wspólnych recitali. Kiedy po pewnym czasie ich drogi skrzyżowały się w restauracji, wystarczył jeden gest wokalistki unoszącej sztuciec, by przerażony muzyk natychmiast uciekł.

Zmierzch wielkiej kariery

Legendą obrosły też jej gwałtowne sprzeczki z Hanką Bielicką, która widząc wokalistkę na horyzoncie, demonstracyjnie uciekała na drugą stronę ulicy. Tematem, o którym większość wiedziała, choć mało kto mówił publicznie, było niezdrowe zamiłowanie artystki do mocnych trunków. W kuluarach krążyły opowieści o dość łapczywej konsumpcji mocnych napojów, po której piosenkarka wywoływała głośne awantury.

Gdy pod koniec lat 60. rynek zalała fala bigbitu, Mirska zaczęła usuwać się w cień, mimo że wciąż bez problemu wyprzedawała występy. Tłumaczyła to zmianą realiów muzycznych, choć Janusz Świąder i Tadeusz Stolarski w biograficznej książce diagnozowali to dosadniej: "Wiedziała, że nie jest już w wieku, w którym może błyszczeć".

Definitywne zejście ze sceny nastąpiło w 1974 roku. Do rezygnacji popchnęły ją wyczerpujące zmagania ze zdrowiem, pogłębiający się nałóg oraz bezradność wobec bezwzględnych gierek środowiska muzycznego, zamykając za nią na zawsze drzwi wielkiego świata estrady.