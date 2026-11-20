Marlon Jackson zyskał rozpoznawalność za sprawą The Jackson 5. Był jednym z założycieli i wokalistów rodzinnego zespołu, w którym występował razem z braćmi: Jackie, Tito, Jermaine'em, Michaelem oraz Randym. Jego partie wokalne można usłyszeć m.in. w przebojach "Give It Up" czy "Body". W 1987 r. wydał swój jedyny solowy album "Baby Tonight", a po jego promocji zawiesił karierę muzyczną, aby zająć się biznesem. W ostatnim czasie zaczął ponownie pojawiać się na branżowych wydarzeniach - wszystko przez promocję filmu biograficznego "Michael".

Marlon Jackson przez cztery lata ukrywał poważną chorobę. "Bóg nade mną czuwa"

Ostatnio artysta był gościem "The Farah Shammas Podcast", gdzie ujawnił niepokojące wieści na temat swojego zdrowia. Zapytany o to, jak dba o formę, zbliżając się do siedemdziesiątki, postanowił podzielić się diagnozą, którą dotychczas trzymał w tajemnicy. "Powiem ci coś, o czym jeszcze nie wiesz. Chcę też od razu powiedzieć to wszystkim: Bóg ma mnie w swojej opiece. Już mi powiedział, że czuwa nade mną. Choruję na raka od czterech lat" - ogłosił były członek The Jackson 5.

Prowadząca program była w szoku, lecz muzyk prędko ją uspokoił. Okazuje się, że Marlon Jackson, pomimo poważnej choroby, jest w naprawdę dobrej formie. "Nie martw się tym. Bóg nade mną czuwa. Wszystko jest dobrze" - oznajmił.

Marlon Jackson zdradził szczegóły swojej choroby. Twierdzi, że czuje się bardzo dobrze

Wokalista ujawnił więcej szczegółów na temat swojej choroby i leczenia. Zdradził, że zdiagnozowane u niego schorzenie to rak prostaty. Gdy tylko dowiedział się o chorobie, przeszedł operację oraz radioterapię. Jego obecny stan jest bardzo dobry, a artysty wciąż trzymają się żarty.

"Czuję się świetnie, jest dobrze. Złego diabli nie biorą, więc zostanę tu jeszcze na długo. Usunięto mi prostatę, przeszedłem radioterapię i wszystko jest w porządku. Wszystko jest świetnie. Spaceruję prawie cztery mile cztery razy w tygodniu. To dla mnie bardzo dobre" - opowiedział.

Jackson wyjawił jeszcze, jakie zmiany zmuszony był wprowadzić w swoim życiu codziennym. Okazuje się, że najważniejsza była dieta. Od 1977 r. gwiazdor nie je wołowiny i wieprzowiny, a od czasu diagnozy ograniczył także inne produkty. "Odstawiłem cukier, uważam na to, co wprowadzam do swojego organizmu i staram się o siebie dbać. Nawet mój lekarz powiedział: radzi pan sobie o wiele lepiej, niż się spodziewałem" - zdradził piosenkarz.