Mariah Carey przez ostatnich pięć lat toczyła sądową batalię ze swoim bratem, Morganem Careyem. Mężczyzna złożył pozew przeciwko artystce, oskarżając ją o zniesławienie poprzez słowa napisane w autobiografii "The Meaning of Mariah Carey". Piosenkarka przedstawiła w książce brata jako osobę nieprzewidywalną i skłonną do agresji. Morgan uznał, że "zaszkodziło to jego doskonałej i nieskazitelnej reputacji".

Mężczyzna w swoim pozwie zaznaczył, że jego zdaniem siostra goniła za tanią sensacją. Twierdził, że chciała jedynie wypromować swoją książkę, aby zarobić na niej duże pieniądze. Miało nią nie kierować przedstawienie prawdy, a chęć zysku. Morgan Carey dodawał także, że sławna siostra z premedytacją przytoczyła wspomnienia ich zmarłej matki, z którą miał on napięte relacje.

Mariah Carey wygrała pięcioletnią batalię sądową. Jej brat ubiegał się o 20 mln dolarów, a nie dostanie ani centa

Teraz "Rolling Stone" poinformował, że Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork oddalił pozew brata wokalistki. Orzekł, że nie przedstawił on wystarczających dowodów, iż Mariah Carey działała w złej wierze lub celowo chciała zniszczyć jego dobre imię.

Brat gwiazdy ubiegał się o odszkodowanie wysokości 20 mln dolarów, z którego ostatecznie nie otrzymał ani centa.

Prawnik gwiazdy przekazał do mediów, że jest usatysfakcjonowany wynikiem sporu. Zupełnie innego zdania jest druga strona

Do przedstawionego orzeczenia z radością podszedł John Rosenberg - prawnik reprezentujący autorkę hitu "All I Want For Christmas". W oświadczeniu dla "Rolling Stone" przekazał, że razem z piosenkarką są "usatysfakcjonowani, że sąd uznał, iż jej wspomnienia poruszają istotne kwestie interesu publicznego, i w całości oddalił roszczenia jej brata z tytułu zniesławienia".

Zupełnie innego zdania jest pełnomocnik Morgana, Richard Altman. Zapowiedział on, że w najbliższej przyszłości zamierza złożyć apelację w imieniu brata pięciokrotnej laureatki Grammy.