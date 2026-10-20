Mariah Carey wygrała batalię sądową ze swoim bratem. Ubiegał się o 20 mln dolarów odszkodowania!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Zagraniczne media przekazały wieści płynące z Sądu Najwyższego stanu Nowy Jork. Mariah Carey, znana przede wszystkim ze świątecznego hitu "All I Want For Christmas", wygrała trwającą ponad pięć lat batalię prawną ze swoim bratem, Morganem Careyem. Oddalono bowiem pozew mężczyzny, w którym ten domagał się 20 mln dolarów odszkodowania za zniesławienie.

Mariah Carey w czarnej sukni z nagrodą i mikrofonem na scenie, kolorowe światła w tle
Mariah Carey wygrała batalię sądową przeciwko swojemu bratuKevin WinterGetty Images

Mariah Carey przez ostatnich pięć lat toczyła sądową batalię ze swoim bratem, Morganem Careyem. Mężczyzna złożył pozew przeciwko artystce, oskarżając ją o zniesławienie poprzez słowa napisane w autobiografii "The Meaning of Mariah Carey". Piosenkarka przedstawiła w książce brata jako osobę nieprzewidywalną i skłonną do agresji. Morgan uznał, że "zaszkodziło to jego doskonałej i nieskazitelnej reputacji".

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Mężczyzna w swoim pozwie zaznaczył, że jego zdaniem siostra goniła za tanią sensacją. Twierdził, że chciała jedynie wypromować swoją książkę, aby zarobić na niej duże pieniądze. Miało nią nie kierować przedstawienie prawdy, a chęć zysku. Morgan Carey dodawał także, że sławna siostra z premedytacją przytoczyła wspomnienia ich zmarłej matki, z którą miał on napięte relacje.

Mariah Carey wygrała pięcioletnią batalię sądową. Jej brat ubiegał się o 20 mln dolarów, a nie dostanie ani centa

Teraz "Rolling Stone" poinformował, że Sąd Najwyższy stanu Nowy Jork oddalił pozew brata wokalistki. Orzekł, że nie przedstawił on wystarczających dowodów, iż Mariah Carey działała w złej wierze lub celowo chciała zniszczyć jego dobre imię.

Brat gwiazdy ubiegał się o odszkodowanie wysokości 20 mln dolarów, z którego ostatecznie nie otrzymał ani centa.

Prawnik gwiazdy przekazał do mediów, że jest usatysfakcjonowany wynikiem sporu. Zupełnie innego zdania jest druga strona

Do przedstawionego orzeczenia z radością podszedł John Rosenberg - prawnik reprezentujący autorkę hitu "All I Want For Christmas". W oświadczeniu dla "Rolling Stone" przekazał, że razem z piosenkarką są "usatysfakcjonowani, że sąd uznał, iż jej wspomnienia poruszają istotne kwestie interesu publicznego, i w całości oddalił roszczenia jej brata z tytułu zniesławienia".

Zupełnie innego zdania jest pełnomocnik Morgana, Richard Altman. Zapowiedział on, że w najbliższej przyszłości zamierza złożyć apelację w imieniu brata pięciokrotnej laureatki Grammy.

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