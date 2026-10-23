Margaret na przestrzeni lat stała się artystką, która spróbowała swoich sił nie tylko w popie, który swoją drogą poniósł jej karierę wzwyż, ale i wypromowała wiele projektów łączących różne style i gatunki muzyczne w jedną całość. Nie jest jej obcy rap, nie boi się elektroniki, podbiła balladowy sznyt i wielokrotnie królowała w stacjach radiowych za sprawą swojego eklektycznego gustu.

W najnowszym wywiadzie nie poruszała jednak jedynie muzycznych kwestii - otworzyła się i zdradziła, jakie emocje towarzyszyły jej przez ostatnie lata.

Margaret odnalazła swoją drogę. Jest autorką wielu uwielbianych hitów

Małgorzata Jamroży, posługująca się pseudonimem artystycznym Margaret, to polska wokalistka, która od lat znajduje się w czołówce naszych rodzimych wykonawców. Zasłynęła dzięki hitom takim jak "Thank You Very Much", "Wasted", "What You Do" czy "Cool Me Down", jednak dopiero od wydanego w 2019 roku albumu "Gaja Hornby" zrozumiała, że eksperyment i nowe muzyczne doznania to coś, co zdeterminuje jej przyszłą pracę.

W 2021 roku gwiazda postanowiła wejść w świat hip-hopu - wydała wizualnie dopracowany krążek "Maggie Vision" ("Przebiśniegi", "Antipop", "Sold Out, otwiera się w nowym oknie" z Natalią Szroeder), czym udowodniła, iż zasługuje na szacunek nie tylko w świecie popu, ale i najlepszej jakości rapu. Po kultowym już projekcie "MTV Unplugged Margaret" przyszedł czas na "Siniaki i cekiny", czyli wewnętrzny świat strachów, obaw, ale i wakacyjnej idylli - to właśnie "Tańcz głupia" i "Miłego lata" zdominowały stacje radiowe i pokazały, że powrót do własnego popowego ogródka, tym razem na własnych zasadach, może smakować wyjątkowo dobrze.

Wydana na początku 2026 roku EP-ka "BODY" zapowiada długogrający album. Pierwszą część ambitnego projektu "TRIPOLAR" promował singiel "let you talk about it", lecz po drodze wokalistka znalazła czas na współpracę, o której myślała już od dłuższego czasu. Piosenka "Później Ci opowiem, otwiera się w nowym oknie" z Dawidem Kwiatkowskim podbiła polskie listy przebojów, zaś "Primabalerina" (EP-ka "VOICE") i najnowszy "List do starych" ostatecznie podbiły niecierpliwość fanów, którzy usłyszą nowy projekt swojej idolki już 6 listopada 2026 roku!

Warto przypomnieć, że Margaret jest nie tylko piosenkarką, autorką tekstów i producentką muzyczną, dzięki czemu pisze zarówno autorskie piosenki do swojego repertuaru, ale i mentorką - od lat pomaga innym solistom przy tworzeniu ich materiału. Słynie z łączenia popu z elementami R&B, latino czy elektroniki.

Tak szczera jeszcze nie była. Margaret w emocjonalnych wyznaniach

Margaret opowiedziała o swojej burzliwej relacji z mediami, które w przeszłości często manipulowały faktami, dbając jedynie o swoje wyświetlenia. Przyznała, że jest zmęczona nieustannymi pytaniami o to, czy planuje zostać matką. Wspomniała także o trudnych relacjach z rodzicami oraz otworzyła się na temat zaburzeń odżywiania, będących problemem wielu kobiet. Zwróciła również uwagę na to, jak duży wpływ na postrzeganie własnego ciała mają media i najbliższe otoczenie.

"Myślę, że moja zmiana, która się wydarzyła przy albumie 'Gaja Hornby', była tak niezrozumiana, tak mocno komentowana i podbijana. Klikała się. To było nie fair, takie mam poczucie. Dla mnie to było w końcu odzyskiwanie siebie, a media chciały to przedstawić tak, że ze mną coś jest nie tak, że ze mną coś się złego dzieje. Odbijałam się od świata. Wiem, że w końcu staję na nogi, a z drugiej strony jest uprawiana retoryka: 'Co się dzieje z Margaret?', 'Ona się stacza'. A ja w tym samym momencie miałam poczucie: 'Uf, nareszcie wychodzę z szamba' - wyznała w wywiadzie dla WP.

"Młode dziewczyny mają problemy z odżywianiem się (...). Zaburzenia odżywiania to jest poważny problem" - dodała.

"Miałam kilka takich sytuacji, że się trochę zdenerwowałam, a teraz po prostu staram się też (...) z dużą wrażliwością i empatią przekazać, że: "Hej, nie wiesz, kto w jakim jest momencie życia i nie wiesz, czy to pytanie nie jest po prostu traumatycznym (...). Słowa bolą i słowa ważą" - opowiedziała.

"Wiele kobiet przechodzi przez sytuacje typu poronienie (...). W tym pytaniu nie wiecie, ile może się kryć bólu, zawodu. Więc po prostu nie róbmy tego sobie" - skwitowała wokalistka.

Margaret: Mogę się podpisać pod przyszłością do tygodnia INTERIA.PL



