Marcin Miller zdradza kulisy relacji z Danielem Martyniukiem. Postawił mu warunek

Po zakończeniu finału "Disco Star" w studiu pozostał Zenek Martyniuk, który miał udzielić wywiadów. Dziennikarze pytali o program i jego przebieg, jednak w pewnym momencie rozmowa zeszła na temat jego syna. Gdy padło pytanie o Daniela, artysta nie odpowiedział i zakończył spotkanie z mediami, opuszczając studio.

Do sprawy odniósł się Marcin Miller. Muzyk nie rozwijał szeroko tematu, ale jasno zaznaczył, jak patrzy na całą sytuację.

"Zenkowi współczuję jak najbardziej. Daniel to chyba jest dorosłym mężczyzną. Podejrzewam, że nie wie, co robi, a potem dopiero rano się dowiaduje, co zrobił i potem jest mu może głupio" - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Wiadomość z propozycją duetu

W trakcie rozmowy pojawił się też wątek prywatnej wiadomości, którą Miller otrzymał od Daniela Martyniuka. Jak relacjonował, padła w niej konkretna propozycja.

"On nawet napisał do mnie kiedyś. On tak z szacunkiem do mnie: 'Panie Marcinie, czy nagralibyśmy duet?'" - ujawnił. Odpowiedź była jednak uzależniona od zmiany zachowania.

"Danielu, jeżeli usłyszę o tobie, że się poprawiłeś i nie będzie żadnych ekscesów z tobą, to serio nagramy" - dodał.

Warunek: spokój i brak kontrowersji

Muzyk postawił też bardziej konkretny warunek ewentualnej współpracy.

"Danielu, jeżeli przez dwa lata będzie o tobie cisza i będziesz naprawdę szanował rodziców i szanował swoją rodzinę: nagrywamy numer" - podkreślił.

Jak wynika z jego relacji, pojawiły się zapewnienia o poprawie, jednak kolejne wydarzenia nie potwierdziły tych deklaracji.

Temat, który wraca

Choć finał "Disco Star" miał skupić uwagę na uczestnikach i ich występach, to właśnie wątki pozamuzyczne ponownie przyciągnęły największe zainteresowanie. Sprawa Daniela Martyniuka wciąż budzi emocje i, jak widać, wraca także przy okazji dużych wydarzeń branżowych.

