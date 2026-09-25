KaRRamBa, a właściwie Marcin Kitliński, uznawany jest za prekursora hip-hopu w Polsce. Występował ze składami Brooklyn, Project '96 i PeWeX, a na koncie ma także współprace m.in. z Acid Drinkers, Sokołem czy Firmą.

Teraz do fanów dotarły smutne wiadomości - muzyk przeszedł drugi udar mózgu. Obecnie wymaga stałej pomocy i nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, a powrót do sprawności wymaga długiej rehabilitacji. Leczenie wiąże się z kolei z wysokimi kosztami.

KaRRamBa w trudnej sytuacji. Ruszyła zbiórka

"Większość z Was kojarzy mnie jako KaRRamBę - faceta, który przez dekady w muzyce szedł pod prąd, nie owijał w bawełnę i nigdy nie bał się trudnych tematów. Przez lata dzieliłem się z Wami swoją energią i dźwiękami. Dziś jednak muszę schować dumę do kieszeni i zwrócić się do Was po prostu jako Marcin - człowiek, który znalazł się pod ścianą i stacza najtrudniejszą walkę w swoim życiu. Walkę o własną sprawność i podstawową godność" - napisał muzyk, dodając, że problemy zdrowotne zaczęły się w 2021 roku, kiedy przeszedł pierwszy udar.

"Od tamtego momentu moje ciało i codzienne funkcjonowanie zostały mocno ograniczone, ale nie poddawałem się i starałem się krok po kroku wracać do siebie. Niestety, zanim zdążyłem odzyskać pełnię sił, w sierpniu podczas fali upałów przyszedł kolejny cios: dostałem drugiego udaru" - wyjaśnił.

"Nie potrafię samodzielnie się poruszać, nie jestem w stanie sam się umyć ani obsłużyć, nie ma mowy o jakiejkolwiek pracy zarobkowej czy tworzeniu muzyki. Stałem się w 100% zależny od pomocy innych" - dodał. "Nigdy nie myślałem, że przyjdzie mi prosić o pomoc w ten sposób. Jeśli moja twórczość kiedykolwiek wniosła coś do Waszego życia albo po prostu chcecie pomóc facetowi, który chce jeszcze normalnie stanąć na własnych nogach - będę ogromnie wdzięczny za każdą wpłatę" - zakończył.

Do tej pory zebrano nieco ponad połowę z zakładanej kwoty - na zbiórkę wpłynęło 27 tysięcy z potrzebnych 50 (stan na 25.09.2026). Raper może liczyć na wsparcie fanów. "Wychowani na Twojej muzyce pomagamy", "Trzymaj się, Twoja muzyka dała mi i mojemu już nieżyjącemu przyjacielowi wiele radości", "Wracaj do zdrowia mistrzu, Twoja muzyka nawet dziś mi towarzyszy", "Trzymaj się KaRRamBa - musi być lepiej! I dziękuję Ci za to, że od zawsze byłeś w moim życiu jaki niepowtarzalny Raper. Z Tobą stawiałem pierwsze kroki w tym klimacie" - piszą pod zbiórką.

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