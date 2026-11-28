Jeszcze w ubiegłą niedzielę Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz walczyli w dogrywce o miejsce w finale. Awansowali, a w ostatnim tygodniu przygotowywali trzy choreografie. Jak podaje "Fakt", w trakcie prób wokalistce zaczęły dokuczać żebra. Według rozmówcy gazety trenowała w specjalnym pasie, a w sobotę pojechała do szpitala na badania.

"Jest na silnych zastrzykach przeciwbólowych" - powiedział informator "Faktu". Z jego relacji wynika, że wokalistka wciąż chce zatańczyć. "Marta nie dopuszcza do siebie myśli, że mogłaby nie wystąpić w finale, ale widać, że cierpi" - dodał.

Kto powalczy o Kryształową Kulę?

W zapowiedzi finału, obok Mandaryny i Rzymkiewicza, znaleźli się Helena Englert i Roman Osadchyi, Dominik Rupiński i Estelle François oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz. W ostatnim odcinku każda para ma zatańczyć trzy razy, w tym zaprezentować freestyle. O wygranej zdecydują punkty jury i głosy widzów.

Finał 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" rozpocznie się w niedzielę 29 listopada o godz. 19.55 w Polsacie.



