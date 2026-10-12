Szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami" poświęcono latynoskim rytmom. Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz zatańczyli cza-czę, ale zanim pojawili się na parkiecie, widzowie zobaczyli materiał dotyczący życia wokalistki z cukrzycą typu 1.

Marta Wiśniewska spotkała się z dziećmi, które również chorują na cukrzycę. Pokazała im pompę insulinową oraz sensory, z których korzysta na co dzień.

"Oprócz pompy mamy też przyklejone sensory i one mierzą nam cukier. Potem ta pompa to sczytuje. Wszystko to, co nie do końca super policzymy, ona potrafi wyregulować" - wyjaśniła.

Mandaryna: Z cukrzycą można wiele, a wręcz wszystko

Próby do "Tańca z Gwiazdami" trwają wiele godzin i wymagają sporego wysiłku fizycznego. Mandaryna musi więc regularnie sprawdzać poziom glukozy i obserwować reakcje organizmu. Jak sama przyznaje, choroba pozostaje obecna w jej codzienności, ale nie chce podporządkowywać jej swoich planów.

"Jest to pewnego rodzaju obciążenie, ale też daje mi jakiegoś dużego kopa do życia, do tego, że z cukrzycą można wiele, a wręcz wszystko" - powiedziała.

Artystka wykorzystała materiał także do przekazania kilku słów osobom, które mierzą się z podobną diagnozą.

"Każdy człowiek może spełniać swoje marzenia. Nie rezygnujmy z nich. Osoby, które są obciążone cukrzycą, mogą sięgać bardzo, bardzo daleko i bardzo wysoko" - dodała.

Od ponad 20 lat żyje z diagnozą

Mandaryna usłyszała diagnozę 23 lata temu. W 2025 roku wspominała, że początkowo nie wiedziała, jak będzie wyglądało jej dalsze życie. Po pierwszym załamaniu zaczęła jednak oswajać się z chorobą i stopniowo uczyła się jej zasad.

Dziś korzysta z systemu działającego w obiegu zamkniętym. Pompa reaguje na dane przekazywane przez sensor i w zależności od wyniku zatrzymuje podawanie insuliny lub dostarcza jej odpowiednią dawkę. Jest to szczególnie przydatne, gdy Mandaryna koncertuje, ćwiczy lub tańczy.

Wokalistka nie ukrywa, że wolałaby być zdrowa. Nie zamierza jednak traktować cukrzycy jako wymówki ani rezygnować przez nią z aktywności.

"Nie przepadam za nią, ale wiem, że skoro ją mam, to musimy się jakoś dogadać, po to, żeby nie pozbawiała mnie spontaniczności" - mówiła wcześniej w rozmowie dla kampanii "Cukrzyca - niewidoczna epidemia".