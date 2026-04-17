Makabryczne odkrycie w bagażniku auta. D4vd został aresztowany

W czwartek policja w Los Angeles potwierdziła zatrzymanie artysty, którego prawdziwe nazwisko to David Anthony Burke. Muzyk przebywa obecnie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją, a materiały dowodowe mają zostać przekazane prokuraturze w najbliższych dniach.

Jak poinformowały władze, sprawą zajmie się wydział poważnych przestępstw. "Prokuratorzy przeanalizują fakty i zgromadzone dowody, aby ustalić, czy istnieją podstawy do postawienia zarzutów" - przekazano w oficjalnym komunikacie.

To pierwszy tak istotny krok w dochodzeniu, które od miesięcy prowadzone było przez ławę przysięgłych w ścisłej tajemnicy.

Sprawa, która wstrząsnęła opinią publiczną

Śledztwo dotyczy śmierci 14-letniej Celeste Rivas Hernandez, która zaginęła w 2024 roku. Dziewczyna po raz ostatni była widziana w okolicach Lake Elsinore, około 100 kilometrów od Los Angeles.

Jej ciało odnaleziono dopiero kilka miesięcy później, we wrześniu 2025 roku, w odholowanym samochodzie należącym do artysty. Pojazd znajdował się wcześniej w ekskluzywnej dzielnicy Hollywood Hills i sprawiał wrażenie porzuconego.

Biegli wskazali, że zwłoki znajdowały się w aucie przez dłuższy czas przed ich odnalezieniem. Do dziś nie ujawniono oficjalnej przyczyny śmierci, a dokumentacja medyczna została utajniona decyzją sądu.

Tropy i niewyjaśnione powiązania

Od początku sprawa budziła ogromne emocje, również w internecie, gdzie pojawiło się wiele spekulacji na temat relacji między nastolatką a muzykiem. Jednym z nielicznych ujawnionych wątków była wypowiedź brata dziewczyny, który twierdził, że przed zaginięciem mówiła o spotkaniu z artystą.

Śledczy nie potwierdzili jednak charakteru znajomości tej dwójki.

Dodatkowe pytania wzbudziły także szczegóły ujawnione w dokumentach sądowych. Wskazywały one, że D4vd był formalnie uznany za "cel" dochodzenia prowadzonego przez ławę przysięgłych. Informacje te wyszły na jaw przy okazji prób zakwestionowania wezwań do składania zeznań przez członków jego rodziny w Teksasie.

Stanowisko obrony: "Nie ma aktu oskarżenia"

Prawnicy reprezentujący muzyka podkreślają, że na obecnym etapie nie postawiono mu formalnych zarzutów.

"Nie wydano aktu oskarżenia ani nie złożono skargi karnej. David został zatrzymany wyłącznie na podstawie podejrzeń" - przekazali w oświadczeniu. Jak dodali, zgromadzone dowody mają ostatecznie wykazać, że artysta nie był odpowiedzialny za śmierć nastolatki.

Wcześniej przedstawiciele wokalisty zapewniali, że współpracuje on z organami ścigania.

Kariera przerwana w pół kroku

Zatrzymanie to kolejny cios dla rozwijającej się kariery artysty. D4vd zdobył popularność w 2022 roku dzięki viralowym utworom publikowanym na TikToku, na czele z przebojem "Romantic Homicide". Jego twórczość, łącząca elementy R&B, indie i lo-fi popu, szybko przyciągnęła uwagę młodej publiczności.

W kolejnych latach współpracował m.in. z SZA i Kali Uchis, a jego nagrania trafiały na listy przebojów. Wydane w 2023 roku projekty "Petals to Thorns" oraz "The Lost Petals" ugruntowały jego pozycję na rynku.

Jesienią ubiegłego roku, niedługo po ujawnieniu sprawy, artysta odwołał trasę koncertową promującą album "Withered" i wycofał się z życia publicznego. Stracił także kontrakty reklamowe, a część współpracowników zdystansowała się od niego.

Sprawa wciąż bez finału

Choć zatrzymanie D4vd stanowi przełom, wiele kluczowych kwestii pozostaje niewyjaśnionych. Śledczy wciąż nie ujawnili pełnego obrazu wydarzeń ani przyczyny śmierci nastolatki.

Najbliższe dni mogą okazać się decydujące. To wtedy prokuratura zdecyduje, czy zgromadzony materiał dowodowy pozwala na postawienie formalnych zarzutów i skierowanie sprawy do sądu.

