Madonna oferuje nagrodę za znalezienie zguby. Jeszcze niedawno nosiła kostium na sobie

Bartłomiej Warowny

Występ Madonny podczas tegorocznej Coachelli zwrócił uwagę milionów. Gwiazda, jako gościni, wpadła na set koleżanki z branży, Sabriny Carpenter. Zaśpiewała największe hity i premierowy utwór - z tej okazji założyła ważną dla niej część garderoby. Nie spodziewała się, że vintage kostium nagle zaginie.

Madonna w czarnej stylizowanej kurtce na scenie, oświetlona reflektorami, na tle ciemnym z czerwonym akcentem
MadonnaKevin Mazur / ContributorGetty Images

Zaledwie kilka dni temu Madonna ogłosiła premierę krążka "Confessions II" (nowa piosenka: "I Feel So Free"), będącego drugą częścią kultowego już "Confessions on a Dance Floor" (2005), po czym w towarzystwie Sabriny Carpenter pojawiła się na Coachelli 2026, aby wypromować nadchodzący projekt. Gwiazda nie spodziewała się, że zostanie... okradziona!

Madonna wystąpiła na jednej scenie z Sabriną Carpenter. Zaginął jej kultowy kostium

Przed wystąpieniem z utworem "Juno" na Coachelli, Sabrina zawsze wybiera z publiczności jedną osobę, którą uważa za szczególnie atrakcyjną i wyróżniającą się z tłumu. Następnie żartobliwie ją "aresztuje" i zakłada kajdanki, a to wszystko dzieje się w połączeniu z dźwiękiem syren alarmowych. Tym razem padło na Madonnę, która zaledwie kilka dni temu ogłosiła nowy album "Confessions II".

Wokalistka wystąpiła epizodycznie podczas głównego występu Sabriny Carpenter w piątkowy wieczór, pojawiając się pod koniec setlisty, aby wykonać takie utwory jak "Vogue" i "Like a Prayer". Piosenkarki wykonały również po raz pierwszy na żywo nowy duet, który, jak wyrokują fani, znajdzie się na nadchodzącej płycie Madonny.

"A więc 20 lat temu wystąpiłam na festiwalu Coachella" - powiedziała Madonna ze sceny. "Byłam w namiocie tanecznym i to był pierwszy raz, kiedy wykonałam 'Confessions on a Dance Floor Pt. 1' w Ameryce. To było dla mnie niesamowite przeżycie, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to ekscytujące wrócić 20 lat później w tych samych butach, z tym samym gorsetem, kurtką, którą miałam na sobie wcześniej, marynarką Gucci. To jak moment zatoczenia koła, rozumiecie? Bardzo dla mnie znaczący" - dodała wzruszona gwiazda.

Jak teraz się okazało, po koncercie kostium zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. "Wciąż unoszę się na fali od piątkowej nocy na Coachelli! Dziękuję Sabrinie i wszystkim, którzy to umożliwili. Powrót 'Confessions II' tam, gdzie wszystko się zaczęło, był niesamowitym przeżyciem! Ten moment domknięcia pewnego etapu był wyjątkowy - aż do chwili, gdy odkryłam, że zaginęły vintage'owe elementy stroju, które miałam na sobie - kostium pochodzący z mojego prywatnego archiwum - kurtka, gorset, sukienka i wszystkie pozostałe części garderoby. To nie są tylko ubrania, to część mojej historii" - napisała Madonna w swoich mediach społecznościowych.

"Mam nadzieję i modlę się, że jakaś życzliwa osoba odnajdzie te przedmioty i skontaktuje się z moim zespołem. Oferuję nagrodę za ich bezpieczny zwrot. Dziękuję z całego serca" - dodała.

