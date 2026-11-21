Madison Beer to wokalistka, autorka tekstów i modelka, która większą popularność zyskała w 2013 roku, kiedy to, wykorzystując medialne wsparcie Justina Biebera oraz umiejętności promocyjne jego ówczesnego menadżera Scootera Brauna, wydała utwór "Melodies". Od tamtego momentu piosenkarka opublikowała wiele projektów, które przypadły słuchaczom do gustu. Jednym z nich jest kawałek "15 Minutes" czy "Make You Mine", jak i teledysk do utworu, który zapoczątkował silniejsze porównania Madison do aktorki Megan Fox. Najnowszą próbą przebicia się do mainstreamu jest dla wokalistki album "locket" oraz dynamiczny utwór "yes baby, otwiera się w nowym oknie".

Warto przypomnieć, że Madison Beer ma polskie korzenie, o których często wspomina. "Wiem tylko, że jestem Polką (...). Moi rodzice są Polakami (...) Kocham swoich fanów z Polski. Z pewnością chciałabym tam wkrótce przyjechać [...]" - wyznała w wywiadzie Piotrowi Grabarczykowi i, jak się okazało, nie rzuciła słów na wiatr. Przyjechała do Polski w dzień swoich 25. urodzin, dając show, którego fani artystki z pewnością szybko nie zapomną. Później, w maju 2026 roku, odwiedziła Kraków i zagrała w ramach trasy "the locket tour".

Madison Beer powiadomiła służby. "Czy pojazd podejrzanych to biały SUV?"

Rozgrywający amerykańskiej drużyny Chargers, Justin Herbert oraz gwiazda popu Madison Beer zostali zauważeni przez fanów podczas rozmowy z policją przed posiadłością Beer w Hollywood Hills, do której - jak telefonicznie zgłoszono - włamano się. Nagranie policyjnej komunikacji radiowej ujawniło nowe, niepokojące szczegóły tego zdarzenia i potwierdziło, że to właśnie wokalistka sięgnęła za słuchawkę telefonu.

"Zgłaszająca obserwuje dwóch podejrzanych - mężczyzn w czarnych bluzach z kapturami - którzy włamują się do domu sąsiada. Prawdopodobnie weszli już do środka. Przekazuję na częstotliwość rejonu Hollywood: możliwe włamanie (kod 459) w toku. Czy dostępny jest dron, który może zostać skierowany na miejsce włamania? Dron 2, czas dotarcia: jedna minuta" - słyszymy w udostępnionym mediom policyjnym zgłoszeniu, które podały dalej takie serwisy jak California Post i CA Post Sports.

"Jednostki w rejonie Hollywood (6831, 6831) - zgłoszenie o włamaniu (kod 459) w toku, dotyczy kilku posesji. Zgłaszająca informuje, że podejrzani włamują się do kolejnych domów w tej okolicy. Pojazd podejrzanych jest koloru białego. Zgłaszająca ma słaby zasięg, połączenie ciągle przerywa - proszę czeka" - słyszymy w dalszym zgłoszeniu.

"Proszę utrzymać połączenie ze zgłaszającą. Jeśli dysponuje nagraniem z monitoringu, niech przekazuje aktualne informacje. Jednostki w rejonie Hollywood - w drodze. Teren posesji jest dość rozległy, ciągnie się aż do kolejnej ulicy. Podaję nazwę: Ida, Victor, Adam, Robert, Edward, Nora, Edward Avenue. Jeśli uda się tam skierować jednostkę, będzie to od strony tyłów domu. 6831, 6831 - zgłaszająca twierdzi, że podejrzani prawdopodobnie zeszli ze wzgórza. Nie zna nazwy ulicy. Czekajcie. Drony są już na miejscu. Chodzi o ulicę, którą przeliterowałam: Ida, Victor, Adam, Robert, Edward, Nora, Edward Avenue - czyli od strony tyłów posesji. Centrala, proszę potwierdzić: czy pojazd podejrzanych to biały SUV Przyjąłem! Zgłaszająca podaje, że pojazd to prawdopodobnie biały elektryczny SUV, być może marki Lucid. Zatrzymano nas - świadek twierdzi, że jeden z podejrzanych wyrzucił jakiś przedmiot w krzaki" - słyszymy podczas telefonicznej konwersacji służb.

Madison Beer często wraca do Polski. Ostatnio promowała w Krakowie album "locket"

W 2023 roku Madison Beer wydała płytę "Silence Between Songs", którą promowała nawet w Polsce, na koncercie w ramach trasy "The Spinnin Tour". Przystanek w Warszawie, a dokładniej w COS Torwar, zbiegł się z urodzinami wokalistki - Beer świętowała w Polsce, 5 marca 2024 roku, swoje 25. urodziny. Fani piosenkarki, pomiędzy granymi utworami, głośno zaśpiewali idolce kultowe "Sto lat!". Nie zabrakło również urodzinowego tortu ze świeczkami, które Madison zdmuchnęła na polskiej scenie. Oprócz znanych przebojów, wokalistka wykonała piosenki z najnowszego projektu, czyli między innymi "Sweet Relief", "Home To Another One", "Reckless" czy chociażby otwierające krążek "Spinnin". Nie zabrakło wtedy występu ze świeżo wydanym kawałkiem "Make You Mine, otwiera się w nowym oknie", a po premierze swojej trzeciej płyty Madison znów powróciła do Polski - tym razem w ramach trasy "the locket tour".

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