Macieja Miecznikowskiego czeka operacja. "Nie ukrywam, trochę się boję"
Od lat walczy z chorobą, która stopniowo odbiera mu jeden z najważniejszych zmysłów. Maciej Miecznikowski, wokalista znany z grupy Leszcze i gospodarz popularnych programów telewizyjnych, poinformował fanów, że trafił do szpitala na kolejny zabieg. Tym razem stawką jest możliwość odzyskania części utraconego słuchu.
Dla większości słuchaczy Maciej Miecznikowski pozostaje przede wszystkim charyzmatycznym liderem zespołu Leszcze, który na początku XXI wieku wylansował takie przeboje jak "Kombinuj, dziewczyno" czy "Ta dziewczyna". W ostatnim czasie jego codzienność coraz mniej przypomina jednak sceniczne życie, a coraz częściej wiąże się z leczeniem i kolejnymi konsultacjami lekarskimi.
Muzyk od dawna zmaga się z otosklerozą. To choroba prowadząca do postępującego pogorszenia słuchu, a w wielu przypadkach również do jego częściowej utraty. U artysty schorzenie okazało się wyjątkowo bezlitosne. W prawym uchu słuch został niemal całkowicie utracony, a codzienne funkcjonowanie stało się znacznie trudniejsze.
"Już prawie nic nie słyszę"
24 czerwca Miecznikowski opublikował w mediach społecznościowych nagranie ze Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach. Pokazał fanom moment rejestracji, oczekiwanie na przyjęcie i przygotowania do zabiegu, który może okazać się jednym z najważniejszych w jego życiu.
"Już prawie nic nie słyszę, dlatego jestem w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach" - przyznał otwarcie.
W dalszej części relacji opowiedział o kolejnych etapach szpitalnej procedury. Jak zdradził, wyniki badań nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a lekarze zakwalifikowali go do wszczepienia implantu słuchowego.
Choć artysta ma za sobą już sześć operacji związanych z leczeniem schorzenia, nie ukrywał, że i tym razem towarzyszy mu stres.
"Po sześciu wcześniejszych operacjach ostatecznie będę miał wszczepiony implant. Nie ukrywam, trochę się boję. Ale jestem w dobrych rękach. Trzymajcie dziś za mnie kciuki" - napisał.
Gwiazdy ruszyły z pomocą
Pod wpisem niemal natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Internauci dzielili się własnymi doświadczeniami, a znajomi z branży muzycznej i telewizyjnej zapewniali wokalistę o swoim wsparciu.
"Maciejku! Będzie wspaniale! Kochamy Cię" - napisała Olga Borys.
Katarzyna Zielińska nie miała wątpliwości, że muzyk trafił pod właściwą opiekę.
"Maciej! Jesteś w najlepszych rękach! Trzymamy kciuki" - przekazała aktorka.
Głos zabrała również Magda Steczkowska, która zwróciła uwagę na renomę ośrodka w Kajetanach.
"Najlepsze miejsce! Prof. Skarżyński mistrz! I bardzo miły, pomocny personel. Ściskam Cię czule, kolego drogi" - napisała.
Historie, które dają nadzieję
Wśród komentarzy nie zabrakło także osób, które same przeszły podobne leczenie. Wielu pacjentów przekonywało, że decyzja o wszczepieniu implantu była jedną z najlepszych w ich życiu.
"Jestem po operacji i żałuję, że nie zdecydowałem się wcześniej. Nie było łatwo, ale po sześciu miesiącach efekty są rewelacyjne" - czytamy pod nagraniem.
Inny internauta przyznał, że od wszczepienia implantu minęło już blisko dwadzieścia lat, a rehabilitacja pozwoliła mu wrócić do normalnego funkcjonowania.
Takie głosy mogą być dla Miecznikowskiego szczególnie cenne. Przed artystą bowiem nie kończy się jeszcze leczenie. Po zabiegu konieczna będzie również rehabilitacja słuchu i proces przyzwyczajania organizmu do nowych warunków odbierania dźwięków.
W ostatnich latach Maciej Miecznikowski wielokrotnie otwarcie mówił o swoich problemach zdrowotnych. Nie ukrywał trudności związanych z postępującą utratą słuchu, pokazując, że nawet dla zawodowego muzyka taka diagnoza nie musi oznaczać rezygnacji z pracy i pasji.