Maciej Miecznikowski chce wprowadzić zmiany w hymnie Polski. "Jesteśmy niemuzykalnym krajem"

Maciej Miecznikowski był gościem podcastu "Przełomy", prowadzonego przez Monikę Richardson. W rozmowie poruszono między innymi temat edukacji muzycznej oraz znajomości polskich tradycji wśród młodego pokolenia.

Wokalista zauważył, że dzieci coraz rzadziej śpiewają, mają ograniczony kontakt z muzyką ludową i nie zawsze znają tańce narodowe. Jego zdaniem zagadnienia te powinny zajmować ważniejsze miejsce w edukacji.

Maciej Miecznikowski o wykonaniu "Mazurka Dąbrowskiego"

W tym kontekście artysta odniósł się do propozycji Krzesimira Dębskiego, który od lat postuluje dodanie do hymnu krótkiego wstępu. Kilka taktów poprzedzających właściwą melodię wskazywałoby tonację osobom rozpoczynającym śpiew.

"Skąd mamy wiedzieć, w jakiej tonacji zacząć śpiewać? Krzesimir Dębski od lat chce to zmienić. Ja go popieram tutaj w stu procentach. Zróbmy jakiś wstęp, żeby było wiadomo, jaka tonacja" - powiedział Miecznikowski.

Dębski wcześniej mówił o swoim pomyśle w podcaście "PrzeKanał". Kompozytor zwracał uwagę, że oficjalna forma "Mazurka Dąbrowskiego" jest chroniona prawnie, co utrudnia wprowadzenie nawet niewielkiej modyfikacji.

"Jesteśmy bardzo niemuzykalnym krajem, a nasz hymn strzeżony konstytucyjnie nie posiada wstępu" - tłumaczył.

Propozycja nie zakłada zmiany tekstu ani melodii hymnu. Wstęp miałby jedynie przygotować wykonawców do rozpoczęcia utworu na odpowiedniej wysokości.

Maciej Miecznikowski przeszedł operację wszczepienia implantu

Podczas rozmowy wokalista opowiedział również o otosklerozie, z którą zmaga się od lat. Choroba stopniowo pogarszała jego słuch. W pewnym momencie w jednym uchu niemal całkowicie przestał słyszeć, natomiast w drugim korzystał z aparatu słuchowego.

"Miałem kilka takich historii już naprawdę niedobrych, bo ja już prawie nic nie słyszałem. Troszkę się maskowałem, powiem ci szczerze. To jest choroba, która cały czas postępuje" - przyznał.

Po sześciu wcześniejszych operacjach Miecznikowski zdecydował się na wszczepienie implantu słuchowego. Początkowo obawiał się, że zabieg może wpłynąć na sposób rozpoznawania wysokości dźwięków, co dla zawodowego muzyka miałoby szczególne znaczenie.

Do operacji zachęciła go skrzypaczka Ania Czupryn, która miała podobne doświadczenia. Artysta przyznał, że zaufał jej opinii i dziś uważa tę decyzję za właściwą.

Przez cztery dni po zabiegu nie słyszał niczego. Słuch powrócił po zdjęciu opatrunków, a odzyskanie go wymagało ponownego przyzwyczajenia się do natężenia dźwięków.

"Po zabiegu świat jest taki głośny. Po niektórych operacjach siedziałem przez tydzień w słuchawkach. Rodzina jest przyzwyczajona, że do ciebie krzyczy, bo ty nic nie słyszysz, i nagle muszą mówić cicho" - wspominał.