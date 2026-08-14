Maciej Maleńczuk mówił żonie wprost o swoich zdradach. "Nie umiem kłamać"

Maciej Maleńczuk od wielu lat jest związany z Ewą Maleńczuk, graficzką i matką trzech jego córek: Irmy, Rity i Elmy. Ich małżeństwo przetrwało wiele kryzysów, do których, jak sam przyznawał, najczęściej doprowadzał on sam.

Muzyk nie ukrywał, że zdradzał żonę. W jednym z wywiadów przekonywał nawet, że po powrocie do domu mówił jej o tym wprost.

"Nie umiem kłamać. Nawet gdy się (...), potrafię przyjść i powiedzieć żonie" - mówił na łamach "Twojego Stylu".

Po latach wrócił do tego tematu w programie "Autentyczni". Przedstawił wówczas własną definicję niewierności, twierdząc, że zdradą byłoby dla niego dopiero odejście od żony i związanie się z kochanką. Nie przekonywał przy tym, że jego zachowanie pozostawało bez wpływu na rodzinę. Wspominał o kłótniach i napięciach, które pojawiały się, gdy Ewa dowiadywała się o jego kolejnych romansach.

Maciej Maleńczuk nie wiedział, że ma córkę

Zanim poznał obecną żonę, Maleńczuk był związany z kobietą o imieniu Barbara. Z tego związku urodziła się jego najstarsza córka Zuzanna. Artysta twierdził, że początkowo nie wiedział o ciąży byłej partnerki.

"Nie wiedziałem nawet, że Baśka jest w ciąży, a ja już z nią nie byłem. Później się dowiedziałem" - wspominał w rozmowie z Barbarą Burdzy.

Maleńczuk nie ukrywał, że nie był wówczas gotowy do roli ojca. Miał problemy z używkami, nie prowadził ustabilizowanego życia i zarabiał, grając z gitarą na ulicach Krakowa oraz Warszawy.

"Byłem gościem w dziurawych skarpetkach, z gitarą w ręce i strzykawką (...). Słaby tatuś. Nie dziwię się, że nasze drogi się rozeszły" - przyznał.

Relacja muzyka z Zuzanną przez lata pozostawała trudna. Maleńczuk mówił, że kontaktowali się rzadko i nie wiedział, czy uda im się jeszcze zbudować bliższą więź.

Ulica i początek kariery

Zanim Maleńczuk zaczął grać z Püdelsami i założył Homo Twist, spędził około 560 dni w więzieniu. Na początku lat 80. odmówił odbycia obowiązkowej służby wojskowej, powołując się na pacyfistyczne przekonania. Został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Karę odbywał w Gdańsku i Stargardzie Szczecińskim.

Po wyjściu z więzienia utrzymywał się z ulicznego grania. Przez osiem lat występował przede wszystkim na krakowskim Rynku. Później został wokalistą Püdelsów, rozwijał działalność Homo Twist i nagrywał solowe albumy. Do szerokiej publiczności dotarł między innymi za sprawą płyt "Psychodancing".

Pod koniec 2023 roku reaktywował Homo Twist po czternastoletniej przerwie. Grupa nagrała album "Spider", zawierający 17 nowych wersji starszych utworów. Maleńczuk sprzedaje płytę głównie podczas koncertów. Jak mówił, po jednym występie nabywców znajduje od 50 do 100 egzemplarzy.