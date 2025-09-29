Łukasz Gesek, jeden z rozpoznawalnych wykonawców polskiej sceny disco polo, podczas rutynowych badań dowiedział się o poważnej chorobie. W żołądku wykryto guza, który - jak przekazali lekarze - najprawdopodobniej związany jest z rzadką chorobą GIST.

"Wykryto mi na żołądku guza, prawdopodobnie jest to rzadko spotykana choroba GIST. Nie jest to rak złośliwy i nie ma przerzutów" - wyjaśnił artysta na Facebooku.

Początkowo planowano usunięcie 1,5-centymetrowego polipa metodą endoskopową. W trakcie zabiegu okazało się jednak, że guz jest znacznie większy i głębiej osadzony, co wymagało bardziej rozległej operacji.

Operacja i dobre rokowania

Wokalista przekazał, że w poniedziałek 29 września lekarze przeprowadzą zabieg, podczas którego wycięty zostanie fragment jego żołądka. Sam podchodzi do sytuacji z nadzieją i spokojem.

"Czekam na zabieg. Jestem pozytywnie nastawiony. Wszyscy lekarze oceniają mój stan jako dobry i rokują, że w moim przypadku, po wycięciu tego guza będzie po sprawie... Oczywiście obserwacja onkologiczna i badania już będą mi towarzyszyć dłuższy czas, ale jest OK" - podkreślił Gesek.

Siła wiary i wsparcie fanów

Artysta nie ukrywa, że w trudnym momencie życia ogromnym wsparciem jest dla niego religia. "Mam takie przemyślenia, że nie czuję strachu. Wiara w Boga jest moim umocnieniem. Jeżeli możesz, pomódl się w mojej intencji oraz swojej rodziny" - napisał w mediach społecznościowych.

Fani zareagowali lawiną komentarzy pełnych otuchy i życzeń powrotu do zdrowia.

Apel o badania profilaktyczne

Łukasz Gesek wykorzystał swoją sytuację, aby zwrócić uwagę na wagę badań profilaktycznych. Zaznaczył, że sam nie odczuwał żadnych objawów choroby - nowotwór wykryto przypadkiem.

"Nie chcę wprowadzać zamieszania, ale chciałbym przestrzec, że ważna jest profilaktyka i badania. Nie miałem żadnych objawów. Badania takie jak gastroskopia czy kolonoskopia, być może nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto je zrobić, choćby dlatego, żeby wyeliminować poważniejsze następstwa, zwłaszcza po 40. roku życia" - apelował muzyk.

Znaczenie wczesnej diagnostyki

Eksperci podkreślają, że choroby układu pokarmowego często rozwijają się bezobjawowo, a ich wczesne wykrycie znacząco zwiększa skuteczność leczenia. Według danych Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii regularne badania endoskopowe są jednym z kluczowych narzędzi w walce z nowotworami przewodu pokarmowego.

Historia Łukasza Geska staje się więc nie tylko osobistym świadectwem zmagań z chorobą, ale także ważnym przypomnieniem dla tysięcy osób, by nie lekceważyć profilaktyki.

"The Voice of Poland": 10 lat ukrywał się przez chorobę. Wrócił na scenę odmieniony TVP