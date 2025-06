Lorde przez lata nie umiała swobodnie wychodzić na scenę. "Nic nie pomagało"

Premiera najnowszego albumu Lorde, "Virgin", jest zaplanowana na 27 czerwca br. Projekt promują utwory takie jak "What Was That", "Man Of The Year" i "Hammer", a Nowozelandka chętnie pojawia się w klubach, aby grać fanom nowy materiał. Jak przyznała w najnowszym wywiadzie, nie zawsze było jej łatwo swobodnie wychodzić na scenę. Piosenkarka zmagała się z silnym lękiem przed występowaniem.