O brytyjskiej wokalistce Loli Young zrobiło się głośno za sprawą wielkiego hitu z 2024 roku "Messy". 24-letnia artystka ma obecnie na swoim koncie trzy albumy studyjne. Ostatni z nich "I'm Only F------ Myself" swoją premierę miał 19 września 2025 roku. Nowy materiał piosenkarka miała okazję promować w sobotę 27 września na festiwalu All Things Go w Forest Hills Stadium w Nowym Jorku. Podczas wykonywania utworu "Conceited" gwiazda niespodziewanie wypuściła z rąk mikrofon i przewróciła się na plecy. Sekundy później zobaczyć można było jak ratownicy medyczni znosili ją ze sceny.

Lola Young zemdlała w trakcie koncertu. Artystka przerwała milczenie

Podczas swojego koncertu Remi Wolf odniosła się do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia: "To było bardzo przerażające".

"Moja przyjaciółka Lola jest na backstage'u i ma się dobrze" - zapewniała.

Wcześniej Lola Young tłumaczyła, że "miała kilka trudnych dni", dodając: "Czasami życie naprawdę może sprawić, że poczujecie, że nie możecie iść dalej, ale wiecie co, dziś obudziłam się i podjęłam decyzję, żeby tu przyjść i chciałam być fajna [...] czasami życie podrzuca wam cytryny, i po prostu musicie zrobić z nich lemoniadę".

Lola Young chwilę przed utratą przytomności TikTok @stanstoks materiał zewnętrzny

Występ w Nowym Jorku odbył się dzień po odwołanym przez Lolę koncercie na Audacy We Can Survive. Menedżer wokalistki, Nick Shymansky informował w mediach społecznościowych, że musiała ona zrezygnować z show "z powodu wrażliwej sprawy".

"Są [czasami] dni, kiedy ja i mój zespół musimy podjąć środki ochronne, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. Jest niesamowitą osobą i zawsze traktuje swoich fanów, karierę i występy poważnie. Mogę jedynie złożyć ogromne przeprosiny za spowodowane niedogodności" - tłumaczył.

Tuż po występie artystka opublikowała relację na Instagramie, gdzie napisała: "Dla wszystkich, którzy widzieli mój występ na All Things Go dzisiaj, teraz mam się dobrze. Dziękuję za całe wasze wsparcie, Lola".

"The Voice of Poland": 10 lat ukrywał się przez chorobę. Wrócił na scenę odmieniony TVP