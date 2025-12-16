Lizzo zabiera głos po przełomie w sądzie. Wycofano część zarzutów

W poniedziałek 15 grudnia Lizzo opublikowała w mediach społecznościowych nagranie opatrzone oficjalnym oświadczeniem. Artystka po raz pierwszy tak wyraźnie skomentowała decyzję byłych pracownic, które wycofały się z dalszego procedowania zarzutów o tzw. fat-shaming.

"Zarzuty o zawstydzanie ze względu na wagę zostały oficjalnie wycofane przez moje oskarżycielki. Przyznały przed sądem, że nie miały podstaw. Nie było żadnych dowodów na to, że kogokolwiek zwolniłam z powodu przybrania na wadze. Bo to nigdy się nie wydarzyło. Prawda w końcu wyszła na jaw" - napisała wokalistka.

Sprawa dotyczyła pozwu złożonego w 2023 roku przez trzy byłe tancerki: Ariannę Davis, Noelle Rodriguez i Crystal Williams. Wśród wielu oskarżeń znalazł się również zarzut, że artystka miała dyskryminować pracownice ze względu na ich wygląd.

Sąd: decydujące było potajemne nagranie

Jak podkreśla Lizzo, powodem zwolnienia tancerek nie był ich wygląd, lecz naruszenie prywatności. Według artystki doszło do potajemnego nagrania prywatnej rozmowy, które następnie miało zostać przekazane innym byłym pracownikom.

"Nie zostały zwolnione za przybranie na wadze. Zostały zwolnione za potajemne nagranie mnie bez mojej zgody i rozesłanie tego materiału byłym pracownikom" - zaznaczyła.

"Nigdy nie zwolniłam nikogo za wagę. Zawsze wspierałam osoby o większych sylwetkach i dawałam im przestrzeń na mojej platformie" - dodała.

W lutym 2024 roku sędzia Curtis A. Kin wstępnie, a następnie sędzia Mark Epstein, uznali, że zarzuty dotyczące fat-shamingu nie znajdują potwierdzenia w materiale dowodowym i są objęte ochroną wynikającą z Pierwszej Poprawki. Choć tancerki początkowo złożyły apelację, w listopadzie zdecydowały się ją wycofać.

Lizzo odczuła konsekwencje oskarżeń

Lizzo nie ukrywa, że publiczne oskarżenia miały dla niej ogromne konsekwencje osobiste i zawodowe.

"Ten zarzut prześladował mnie od dnia, w którym się pojawił. Milczenie było wyniszczające, ale pozwoliłam, by moi prawnicy prowadzili sprawę. Jestem wdzięczna za to zwycięstwo" - napisała artystka.

"Wciąż toczy się postępowanie sądowe. Nie zamierzam iść na ugodę. Będę walczyć z każdym zarzutem, aż prawda zostanie w pełni ujawniona" - podkreśliła.

Sprawa trwa: oskarżenia o nadużycia i wrogie środowisko pracy

Choć jeden z kluczowych wątków pozwu został zamknięty, proces przeciwko Lizzo i jej firmie produkcyjnej będzie kontynuowany. Byłe tancerki zarzucają artystce m.in. nadużycia oraz tworzenie wrogiego środowiska pracy.

W pozwie pojawiły się opisy zdarzeń z europejskich tras koncertowych, w tym wizyt w klubach w Amsterdamie i Paryżu. Oskarżycielki twierdzą, że miały być nakłaniane do kontaktu z performerami podczas pokazów.

Zespół Lizzo konsekwentnie odrzuca te oskarżenia. Prawniczka artystki, Melissa Glass, w oświadczeniu dla "Billboardu" z 11 grudnia stwierdziła:

"Ten dokument jedynie powiela fałszywe zarzuty z pozwu. Podobnie jak dwa lata temu, tancerki nie potrafią wskazać ani jednej osoby, która potwierdziłaby ich tezy".

Jak dodała, "18 świadków pracujących z Lizzo podczas trasy 'Special' złożyło zaprzysiężone oświadczenia, które jednoznacznie przeczą wersji Davis, Williams i Rodriguez".

Lizzo stanowczo zaprzecza oskarżeniom

Sama Lizzo od początku zaprzecza wszystkim oskarżeniom o niewłaściwe zachowanie.

"Nie mogę zaakceptować sytuacji, w której moja otwartość jest wykorzystywana do tworzenia obrazu osoby, którą nie jestem" - podkreślała w jednym z wcześniejszych oświadczeń.

Dla artystki, która przez lata była symbolem body-positive i inkluzywności w popkulturze, wynik tej sprawy może mieć znaczenie nie tylko prawne, ale i wizerunkowe. Kolejne decyzje sądu pokażą, czy pozostałe zarzuty znajdą potwierdzenie w procesie.

