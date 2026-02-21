Od kilku lat stan zdrowia Lizy Minnelli pogarsza się. W 2002 roku zdiagnozowano u niej wirusowe zapalenie mózgu, czyli chorobę mózgu wywołaną wirusem, jednak gwiazda nie daje za wygraną. Wciąż pozostaje aktywna w życiu publicznym, a doskonałym tego przykładem jest jej nadchodząca książka "Kids, Wait Till You Hear This!", która trafi na półki sklepowe już 10 marca br.

Liza Minnelli wspomina Oscary 2022. "Powiedziano mi, że to ze względu na mój wiek"

Liza Minnelli była jedną z największych i najbardziej rozchwytywanych gwiazd w latach 70., a i dzisiaj jej postać budzi niemałe zainteresowanie. Aktorka urodziła się w 1946 roku. Na przestrzeni lat zmagała się z wieloma problemami, a to, że jej matką była jedna z najjaśniejszych gwiazd filmu, Judy Garland, z pewnością nie pozostało bez znaczenia.

W swojej nadchodzącej autobiografii "Kids, Wait Till You Hear This!" legenda branży rozrywkowej wspomniała, jak "nakazano jej" korzystać z wózka inwalidzkiego podczas wręczania nagrody dla najlepszego filmu na Oscarach 2022 z Lady Gagą. Jak się okazuje, gwiazda pierwotnie planowała usiąść na "krześle reżysera", jednak wizja organizatorów szybko uległa zmianie.

"Niewytłumaczalnie mi nakazano - nawet nie poproszono - abym usiadła na wózku inwalidzkim. W przeciwnym razie powiedzieli, że mogę w ogóle się nie pojawiać" - napisała Minnelli we fragmencie swojej książki opublikowanej przez magazyn "People". "Powiedziano mi, że to ze względu na mój wiek i względy bezpieczeństwa, bo mogłabym zsunąć się z krzesła reżysera, co było bzdurą. Nie pozwolę się tak traktować - powiedziałam. Moja współprowadząca nie chciała ze mną wejść na scenę, jeśli nie będę na wózku inwalidzkim".

79-latka przyznała, że "była załamana", bo wózek inwalidzki był niższy niż fotel reżysera, co poskutkowało trudnościami z widzeniem promptera, przez co plątał się jej język na wstępie, a całe wprowadzenie wyszło bardzo chaotycznie.

"Jakbyś się czuła, gdyby wywieziono cię na wózku wbrew twojej woli, żeby wystąpić przed publicznością, i nie widziałabyś wyraźnie?" - napisała Liza w książce. "Kiedy więc pomyliłam kilka słów, Gaga, która była u mojego boku, nie zawahała się ani chwili, by zagrać tę dobroduszną bohaterkę na oczach całego świata. 'Pomogę ci' - powiedziała, pochylając się nade mną" - dodała gwiazda w swojej autobiografii.

W istocie, podczas prezentacji duetu w kategorii Najlepszy Film, Liza, która otrzymała owacje na stojąco po wejściu na scenę, próbowała czytać z promptera razem z Lady Gagą, ale najwyraźniej miała z tym pewne problemy. "Spojrzałam na nią i powiedziałam po prostu: 'Jestem wielką fanką'. Nauczyłam się tej lekcji lata temu od mamy i taty. W chwilach silnego stresu trzeba zachować wdzięczność" - wyznała w książce.

