Lionel Richie znów trafił do szpitala. "Zrobi sobie przerwę"

Koncerty w San Francisco, Chicago i Columbus miały odbyć się między 26 września a 2 października. Lionel Richie nie pojawi się jednak na scenie, ponieważ dochodzi do siebie po zabiegu serca. Jego przedstawiciel przekazał w rozmowie z "Extra", że leczenie przebiegło zgodnie z planem.

"Lionel przeszedł standardowy zabieg związany z migotaniem przedsionków. Lekarz powiedział, że wszystko poszło idealnie. Lionel czuje się świetnie, ale zrobi sobie przerwę i wkrótce wróci na scenę" - poinformował rzecznik artysty.

Najczęściej po zabiegu pacjenci mogą opuścić szpital tego samego lub następnego dnia, ale Richie na razie pozostaje pod opieką specjalistów.

Problemy zaczęły się podczas czerwcowego koncertu

To nie pierwszy raz w ostatnich miesiącach, gdy stan zdrowia zmusza wokalistę do zmiany planów. W czerwcu podczas koncertu w St. Paul Richie zaczął odczuwać zawroty głowy. Próbował kontynuować występ na siedząco, jednak ostatecznie show skrócono, a muzyka przewieziono karetką do szpitala.

Kolejna niepokojąca sytuacja wydarzyła się pod koniec sierpnia po koncercie w St. Louis. Tym razem 77-latek spędził trzy dni na oddziale intensywnej terapii, gdzie lekarze badali go pod kątem problemów kardiologicznych. Po wypisaniu ze szpitala wrócił do domu, a na początku września jego otoczenie zapewniało, że czuje się znacznie lepiej.

Richie wznowił koncertowanie, lecz po kilku tygodniach ponownie potrzebował pomocy lekarzy. Od czerwca jest to już jego trzeci pobyt w szpitalu.



