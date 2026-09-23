Lionel Richie znów trafił do szpitala. "Zrobi sobie przerwę"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Z kalendarza trasy Lionela Richiego i Earth, Wind & Fire zniknęły trzy najbliższe występy. Powodem jest kolejny pobyt 77-letniego wokalisty w szpitalu. Lekarze wykryli u niego migotanie przedsionków i przeprowadzili zabieg.

Lionel RichieYuki IWAMURA AFP

Koncerty w San Francisco, Chicago i Columbus miały odbyć się między 26 września a 2 października. Lionel Richie nie pojawi się jednak na scenie, ponieważ dochodzi do siebie po zabiegu serca. Jego przedstawiciel przekazał w rozmowie z "Extra", że leczenie przebiegło zgodnie z planem.

"Lionel przeszedł standardowy zabieg związany z migotaniem przedsionków. Lekarz powiedział, że wszystko poszło idealnie. Lionel czuje się świetnie, ale zrobi sobie przerwę i wkrótce wróci na scenę" - poinformował rzecznik artysty.

Najczęściej po zabiegu pacjenci mogą opuścić szpital tego samego lub następnego dnia, ale Richie na razie pozostaje pod opieką specjalistów.

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Problemy zaczęły się podczas czerwcowego koncertu

To nie pierwszy raz w ostatnich miesiącach, gdy stan zdrowia zmusza wokalistę do zmiany planów. W czerwcu podczas koncertu w St. Paul Richie zaczął odczuwać zawroty głowy. Próbował kontynuować występ na siedząco, jednak ostatecznie show skrócono, a muzyka przewieziono karetką do szpitala.

Kolejna niepokojąca sytuacja wydarzyła się pod koniec sierpnia po koncercie w St. Louis. Tym razem 77-latek spędził trzy dni na oddziale intensywnej terapii, gdzie lekarze badali go pod kątem problemów kardiologicznych. Po wypisaniu ze szpitala wrócił do domu, a na początku września jego otoczenie zapewniało, że czuje się znacznie lepiej.

Richie wznowił koncertowanie, lecz po kilku tygodniach ponownie potrzebował pomocy lekarzy. Od czerwca jest to już jego trzeci pobyt w szpitalu.


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