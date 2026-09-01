Lionel Richie trafił do szpitala. Nagle zasłabł w trakcie koncertu

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Lionel Richie zgłosił się do szpitala po sobotnim koncercie w St. Louis. Pod koniec występu 77-letni wokalista miał problemy z kontynuowaniem show i poprosił o krzesło. Na razie nie ujawniono, co dokładnie mu dolega.

Lionel Richie trafił do szpitalaYuki IWAMURA AFP

Lionel Richie był gwiazdą finałowego koncertu letniego sezonu w The Muny w St. Louis. Widzowie obecni na miejscu przekazali, że pod koniec występu artysta wyraźnie opadł z sił.

Podczas zamykającego wieczór przeboju "All Night Long" Richie poprosił ekipę o przyniesienie krzesła. Ostatnią piosenkę wykonał na siedząco.

Po koncercie wokalista zgłosił się do miejscowego szpitala, gdzie przeszedł badania. Osoba związana z jego trasą przekazała stacji ABC News, że zrobił to "z daleko posuniętej ostrożności".

Nie podano diagnozy ani aktualnych informacji o stanie zdrowia muzyka. Część amerykańskich mediów informowała o jego pobycie na oddziale intensywnej terapii, ale wiadomość ta nie została oficjalnie potwierdzona przez przedstawicieli Richiego.

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Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Lionel Richie miał już problemy podczas tej trasy

To nie pierwszy niepokojący moment podczas rozpoczętej w czerwcu trasy Lionela Richiego i grupy Earth, Wind & Fire.

24 czerwca, podczas pierwszego koncertu w Minnesocie, wokalista poczuł zawroty głowy. Także wtedy część występu kontynuował na siedząco. Po konsultacji z lekarzami przełożył koncerty w Columbus i Chicago, aby odpocząć i wrócić do pełni sił.

Na scenę powrócił 30 czerwca w Pittsburghu. Kilka dni później podziękował fanom za wiadomości i zapewnił, że czuje się dobrze.

Co z kolejnymi koncertami Lionela Richiego?

W najbliższych tygodniach Richie nie ma zaplanowanych występów. Jego następny koncert ma odbyć się 26 września w Chase Center w San Francisco.

Jesienią artysta powinien również wrócić do Las Vegas z serią występów "King of Hearts". Koncerty w Wynn Las Vegas zaplanowano na październik i listopad.

Na razie nie poinformowano o zmianach w harmonogramie. Przedstawiciele wokalisty nie wydali też oficjalnego komunikatu dotyczącego jego dalszych planów koncertowych.

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