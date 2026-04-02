Jak informuje "Los Angeles Times", Departament Policji w Los Angeles potwierdził tożsamość kobiety. Ta w przeszłości prześladowała muzyka i była przedmiotem postępowania. Tym razem stalkerka rzuciła w Buckinghama pojemnikiem, który zawierał nieznaną substancję. Jak przekazała policja, muzykowi nic się nie stało.

Choć agresorka nie została zatrzymana bezpośrednio na miejscu zdarzenia, policja poinformowała, że trwają intensywne czynności, a aresztowanie jest kwestią czasu.

Lindsay Buckingham zaatakowany przez stalkerkę

W grudniu 2024 roku Buckingham złożył wniosek o wydanie sądowego zakazu zbliżania się dla 53-letniej wówczas Michelle Dick. Twierdził, że kobieta najpewniej jest niezrównoważona psychicznie (uważa, że jest córką muzyka) i nęka go od lat, kierując w jego stronę groźby karalne. Obawiał się, że może stanowić realne zagrożenie dla niego i jego bliskich.

Sędzia Sądu Najwyższego hrabstwa Los Angeles, Elizabeth Scully, przychyliła się do wniosku i wydala nakaz, wedle którego kobieta musiała zachować co najmniej 100 jardów (91,44 m) odległości od artysty, jego żony i syna. Zakazano jej również nękania go i podejmowania prób nawiązania z nim kontaktu.

W 2019 roku artysta przeszedł zawał serca i operację wszczepienia potrójnych bypassów. Skomplikowany zabieg uszkodził jego struny głosowe, co stawiało pod znakiem zapytania dalszą karierę wokalną. Buckingham przyznał w wywiadach, że te doświadczenia nauczyły go pokory i pozwoliły przewartościować życie.

Niedawno ogłosił na Instagramie, że pracuje nad nowym albumem solowym. Buckingham uczestniczy też w pracach nad filmem dokumentalnym o historii Fleetwood Mac, zespołu, z którego został usunięty w 2018 r. (występował w tej formacji w latach 1975-1987 i 1997-2018). Jest on współautorem takich przebojów tej grupy, jak m.in. "Go Your Own Way", "Never Going Back Again", "Tusk" i "Big Love". W latach 1972-76 był związany ze Stevie Nicks, która razem z nim dołączyła do Fleetwood Mac.

Ta kobieta ukrywała to przed Miuoshem latami. Poruszenie w najnowszym odcinku "Must Be The Music" Polsat Promocja