Lider Tiamat pilnie trafił do szpitala. Doznał wylewu tuż przed wejściem na scenę

Szwedzki Tiamat to jedna z najbardziej zasłużonych formacji na scenie goth metalowej. Zespół powstał w Täby w 1990 roku na gruzach formacji Treblinka. Jego jedynym stałym członkiem i głównym wizjonerem przez dekady pozostawał Johan Edlund.

Grupa zaczynała od surowego death i black metalu, czego owocem był debiutancki krążek zatytułowany "Sumerian Cry" z 1990 roku, kultowe dzieło szwedzkiej fali death metalu. Prawdziwa rewolucja nastąpiła jednak cztery lata później.

W 1994 roku światło dzienne ujrzała płyta "Wildhoney". Krążek ten zdefiniował na nowo ramy gotyckiego metalu, łącząc ciężar gitar z psychodelią, przestrzennymi klawiszami i melancholią. Przez kolejne lata grupa śmiało flirtowała z mrocznym rockiem i gotykiem na płytach takich jak "A Deeper Kind of Slumber" czy "Judas Christ".

Lider Tiamat pilnie trafił do szpitala

14 listopada w stolicy Serbii doszło do niepokojącej sytuacji. Tego wieczoru szwedzka formacja miała pojawić się na scenie belgradzkiego klubu Zappa Barka. Wydarzenie zostało jednak przerwane zaledwie na kilka godzin przed planowanym rozpoczęciem. Powodem okazała się krytyczna sytuacja zdrowotna wokalisty Johana Edlunda.

W oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych koledzy artysty przekazali przykre wieści: "Z powodu nagłej interwencji medycznej, która dotknęła założyciela i wokalistę zespołu Tiamat, Johana Edlunda, z przykrością informujemy o odwołaniu dzisiejszego koncertu w klubie Zappa Barka w Belgradzie. Johan doznał wylewu krwi do mózgu i przebywa obecnie w szpitalu; jego hospitalizacja potrwa do odwołania. W tym trudnym czasie prosimy o pamięć o Johanie oraz życzymy mu dużo siły i szybkiego, pełnego powrotu do zdrowia. Dziękujemy za Wasze zrozumienie i wsparcie".

Muzyk przebywa pod stałą obserwacją specjalistów, najbliższe występy grupy pozostają zawieszone do odwołania.