Luke Pritchard, znany jako wieloletni frontman zespołu The Kooks, pojawił się niedawno w programie "The Evening Show" na antenie Radio X. W rozmowie z dziennikarzem otwarcie opowiedział o tym, co działo się z nim, gdy grupa osiągała pierwsze sukcesy i dopiero wkraczała na rynek muzyczny. Okazuje się, że sława w młodości mocno obciążyła muzyka, przez co walczył później z problemami osobistymi.

Wokalista The Kooks wspomniał początki zespołu. Twierdzi, że rzucił się w wir pracy i zapomniał o własnym zdrowiu

Pritchard wyznał, że w trakcie nagrywania pamiętnego, debiutanckiego albumu "Inside In/Inside Out", nie był "stabilny psychicznie". Opowiedział, że bardzo zależało mu na szybkim trybie pracy, nieustannych koncertach i oddawaniu w ręce fanów nowego materiału jak najczęściej. Przy tym zapomniał o swoim własnym samopoczuciu i zdrowiu.

"Tak, popełniłem błędy. Jestem częściowo głuchy na lewe ucho, czego prawdopodobnie dałoby się uniknąć, gdybym bardziej o siebie dbał. Chciałbym być wystarczająco silny, żeby nie jeździć tyle w trasy i nie rzucać się od razu w kolejny album… a potem w kolejny. Nie daliśmy sobie przestrzeni, a mogłoby być przyjemniej i bardziej twórczo. Ale jak jesteś młody, po prostu przesz do przodu" - wyznał lider The Kooks.

Lider The Kooks na początku kariery czuł, że muzyka pomaga mu w kontakcie ze zmarłym ojcem

Przy okazji wizyty w studiu radiowym muzyk poruszył także temat nowego teledysku do utworu "See Me Now". Niezwykle emocjonalne wideo zawiera wcześniej niepublikowane kadry z życia zmarłego ojca Pritcharda. Wśród klipów znalazły się także nagrania z dzieciństwa Luke'a, który miał niewiele czasu, aby poznać ojca. Gdy zaczynał swoją karierę, poczuł, że to właśnie muzyka obecnie łączy go z opiekunem.

"Wszystko sprowadza się do straty mojego taty, gdy byłem dzieckiem. Grał w zespole w Bristolu, zanim zajął się modą, ale nie osiągnął sukcesu. Zostawił mi tylko pudełko płyt i gitarę Gibson Les Paul. Muzyka stała się moim sposobem na połączenie się z nim" - ujawnił artysta.

Klip wydany został przy okazji celebracji 20-lecia debiutanckiego albumu The Kooks. Kultowy już "Inside In/Inside Out" ukazał się w 2006 r. i prędko okrzyknięto go jednym z najważniejszych krążków indie rockowych początku XXI wieku.

Kim są The Kooks? Zespół podbija serca fanów indie rocka od ponad 20 lat

The Kooks to popularny brytyjski zespół indie rockowy, założony w 2004 r. w Brighton, który zdobył popularność dzięki połączeniu brytyjskiego rocka, punku i popu. Wylansowali hity takie jak "Naive", "She Moves in Her Own Way" czy "Ooh La", które do dziś cieszą się milionami odsłon. Zespół nieustannie koncertuje i wydaje nowe materiały, a ich ostatnim krążkiem jest "Never/Know", wydany 9 maja 2025 r.

Ta kobieta ukrywała to przed Miuoshem latami. Poruszenie w najnowszym odcinku "Must Be The Music" Polsat Promocja