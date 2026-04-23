"'Ciągle tutaj jestem (diss na raka)' to utwór nagrany przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan we współpracy z Fundacją Cancer Fighters, który nie celuje w scenę, tylko w chorobę" - czytamy w opisie nagrania, który błyskawicznie podbił polski internet (ponad 2,5 mln odsłon).

Rapera w utworze wsparła 11-letnia Maja, która zmaga się z poważną chorobą. Bedoes w ostatnich miesiącach regularnie odwiedzał dzieci i młodzież na oddziałach onkologicznych.

Bedoes i "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)"

"To opowieść o oporze wobec choroby i o emocjach, które nie muszą niszczyć od środka, jeśli uda się nadać im właściwy kierunek" - podkreślają twórcy.

Tekst utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" współtworzyła Aleksandra Kopyść, za muzykę odpowiadają Voskovy, Kubi Producent i ENZU, który odpowiedzialny jest również za miks i mastering.

Łatwogang słucha 9 dni dissu, Robert Lewandowski z deklaracją

W akcję zaangażował się popularny youtuber i tiktoker Łatwogang (Patryk Garkowski), który ma na koncie piosenki nagrane z Roxie Węgiel, Alberto i Bambi. Prowadzi on obecnie 9-dniowy stream charytatywny, podczas którego bez przerwy słucha on wspomnianego dissu Bedoesa.

Na żywo odwiedzili go m.in. Bedoes 2115, Oki, Bambi, OjWojtek, Wojtek Gola, Doda i Krzysztof "Diablo" Włodarczyk inni. Z kolei w piątek Szpaku wbije zagrać koncert.

W trakcie wydarzenia cały czas trwa zbiórka na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Zebrano ponad 8,3 mln zł - rekordzistą z największą wpłatą jest aktualnie Bedoes 2115 (prawie 720 tysięcy zł), a w czołówce są także m.in. SVM!R, Young Leosia, Żabson, Wojan i White 2115.

Podczas streamu w czwartkowe popołudnie połączył się Robert Lewandowski z żoną Anną Lewandowską (w niespodziankę zaangażował się Bagi, zwycięzca programu "Taniec z Gwiazdami"). Napastnik reprezentacji Polski i FC Barcelony zadeklarował, że jeśli padnie kwota 10 mln zł, to wróci na TikToka i nagra filmik do tego utworu Bedoesa.

"To jest mega, mega robota" - podkreślił sportowiec.

Robert Lewandowski ujawnił, że w ostatnim czasie słucha m.in. Pezeta ("Plan B" z udziałem Kaza Bałagane i Maty), MIÜ ("fantazje" z Pezetem i Bedoesem), Justina Biebera i Rosalii.

Już po zakończeniu streamu ruszy licytacja przedmiotów przekazanych przez licznych gości.

