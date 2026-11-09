Lady Pank zagrali kilka godzin po ataku w Krakowie. Padły przejmujące słowa

Lady Pank pojawili się 7 listopada w Hali Radomskiego Centrum Sportu. Koncert był zaplanowany od dawna, jednak po informacjach napływających z Krakowa jego przeprowadzenie przestało być dla zespołu oczywiste. Muzycy jeszcze przed wyjściem na scenę zastanawiali się, czy nie powinni odwołać wydarzenia.

Publiczność dowiedziała się o tych rozmowach bezpośrednio od Jana Borysewicza. Gitarzysta w pewnym momencie przerwał koncert i odniósł się do wydarzeń na Rynku Głównym.

"Ciężko dzisiaj grać, bo wiecie, co się stało w Krakowie. Wielka tragedia. Wszyscy rozmawialiśmy z zespołem przed koncertem, przed wyjściem tu na scenę" - mówił.

Lider Lady Pank przekazał wsparcie rannym oraz bliskim zabitych, po czym zapowiedział "Małą wojnę". Jeden z najbardziej znanych utworów grupy zabrzmiał tym razem jako dedykacja dla wszystkich poszkodowanych. W hali zgasły światła, publiczność włączyła latarki w telefonach, a podczas piosenki nie było słychać rozmów ani okrzyków.

Sześć osób zginęło w centrum Krakowa

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada krótko po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał samochodem w rejon Rynku Głównego i otworzył ogień do przypadkowych osób. Zginęło sześć osób, a piętnaście zostało rannych.

Napastnik został zatrzymany po wymianie ognia z policjantami. Ciężko ranny trafił do szpitala, gdzie przeszedł kilka operacji. W poniedziałek 9 listopada małopolska policja przekazała, że 24-latek zmarł nad ranem.

Śledztwo w sprawie nadal trwa. Służby wyjaśniają jego dokładny przebieg oraz motyw sprawcy. W dniach 8 i 9 listopada w całej Polsce obowiązuje żałoba narodowa.

Jeżeli znajdujesz się w kryzysie psychicznym lub niepokoi cię stan bliskiej osoby, nie musisz mierzyć się z tym samodzielnie.

Dzieci i młodzież mogą dzwonić pod numer 116 111, a osoby dorosłe pod numer 116 123 lub do Centrum Wsparcia pod numer 800 70 2222. Połączenia są bezpłatne i anonimowe.