Droga do osiągnięcia sławy nie była dla Lady Gagi usłana różami. Artystka musiała walczyć o swoją sztukę, często nierozumianą przez publiczność i wytwórnie, jednak nigdy nie opuściła swojej wizji, którą była warholowska idea sławy. Właśnie na tej kanwie stworzyła swój debiutancki album - "The Fame", który wypromował takie hity jak "Just Dance", "Poker Face" czy chociażby "Paparazzi". Następny krążek, a właściwie reedycja debiutu, będąca jednocześnie odrębnym projektem, "The Fame Monster", dała wokalistce możliwość ruszenia w jeszcze większą trasę koncertową. Na "The Monster Ball Tour" wybrzmiewały między innymi "Bad Romance", "Alejandro" czy kultowy już dzisiaj "Telephone", nagrany we współpracy z Beyoncé.

Kolejne trasy koncertowe przyniosły piosenkarce jeszcze większy rozgłos. "The Born This Way Ball Tour", "ArtRave: The ARTPOP Ball", "Cheek to Cheek Tour", "The Joanne World Tour", "The Chromatica Ball" stały się miejscem spotkań fanów wokalistki. Nie inaczej jest również z nadal trwającą trasą "The Mayhem Ball" (2025-2026).

Lady Gaga wszystko ogłosiła na Instagramie. "Z przykrością muszę poinformować, że nie mogę dziś wystąpić"

Lady Gaga powoli kończy już trasę "Mayhem Ball Tour" - najbliższe koncerty odbędą się w Minneapolis 9 i 10 kwietnia. Ostatni przystanek odbędzie się w Nowym Jorku 13 kwietnia. Będzie to czwarty występ piosenkarki w Madison Square Garden w trakcie trwania trasy.

Niestety, ostatni występ musiał zostać anulowany z przyczyn zdrowotnych. Artystka opowiedziała o wszystkim na swoim Instagramie i odwołała swój ostatni zaplanowany koncert w Bell Centre w Montrealu z powodu infekcji dróg oddechowych.

"Cześć wszystkim, z przykrością muszę poinformować, że nie mogę dziś wystąpić i muszę odwołać koncert" - napisała na swoim Instagramie. "Od kilku dni zmagam się z infekcją dróg oddechowych i robię wszystko, co w mojej mocy, żeby odpocząć i dojść do siebie. Ale jest coraz gorzej. Mój lekarz stanowczo odradził mi dzisiejszy występ i szczerze mówiąc, nie sądzę, żebym dała wam dziś występ na poziomie, na jaki zasługujecie" - ogłosiła Lady Gaga na Instagramie.

"Wiem, jak bardzo mnie to rozczarowuje. I naprawdę nie mogłabym czuć się gorzej, zawodząc was. Bardzo przepraszam wszystkich, którzy planowali tam być i mnie wspierać. Bycie w Montrealu i występy dla was w czwartek i w piątek były magiczne i niezwykle ważne" - dodała, a fani na portalu X już życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Twój, Dawid szykuje się do wydania debiutanckiej płyty. Po drodze występ w "Mam talent", na Next Feście i dużo więcej INTERIA.PL INTERIA.PL

Wzruszająca historia 22-latki w "Must Be The Music". "Współczuję ci tego, co musiałaś przejść" Polsat Promocja