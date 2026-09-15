Zagraniczne media donoszą, że Lady Gaga i jej ukochany Michael Polansky powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Para kilka dni temu została sfotografowana podczas spaceru w północnej Kalifornii. Artystka niosła w chuście pociechę, której imię, płeć czy data narodzin wciąż są nieznane. Przedstawiciele piosenkarki nie wystosowali także żadnego komentarza potwierdzającego spekulacje.

Fani Lady Gagi nie mają już wątpliwości ku temu, że artystka została mamą. Do niedawna bowiem martwili się jej dłuższą nieobecnością w mediach. Ostatnie miesiące piosenkarka spędziła bowiem z dala od branżowych wydarzeń. Po zakończeniu trasy "The Mayhem Ball" ograniczyła publiczne wystąpienia i skupiła się na życiu prywatnym - teraz wiadomo, dlaczego.

Lady Gaga rzekomo została mamą! Źródło ujawnia, że od wielu lat walczyła o dziecko

Portal "Page Six" dotarł do źródła z bliskiego otoczenia Lady Gagi, które ujawniło nieco szczegółów na temat drogi artystki do zostania mamą. Miała zaliczyć na niej wiele "wzlotów i upadków", lecz nieustannie dążyła do postawionego sobie celu, gdyż już od wielu lat marzyła o dziecku. Informator twierdzi, że wraz z Polanskym zaczęła starania już w 2024 r.

"Naprawdę chcę zostać mamą. Mam nadzieję, że to będzie moja kolejna główna rola" - mówiła wprost gwiazda w październiku 2025 r., występując w programie "The Late Show".

"Stefani przeszła ciężką drogę pod względem fizycznym" - wyjawiła osoba z otoczenia Gagi. "Były chwile euforii i chwile rozpaczy. To było takie smutne. To prawdziwa opowieść o trudnych chwilach, zarówno fizycznych, jak i emocjonalnych, na drodze do szczęśliwego zakończenia" - dodała.

Lady Gaga marzyła o macierzyństwie, ale przeszkodą okazały się problemy ze zdrowiem

Okazuje się, że główną przeszkodą 40-letniej wokalistki w zostaniu mamą były przeróżne kłopoty zdrowotne, z którymi zmagała się w minionych latach. "Miała poważne problemy z biodrem i wiele innych dolegliwości fizycznych, a do tego wszystkiego dochodziły wyzwania, jakim musi stawiać czoła podczas występów" - opowiedziało źródło "Page Six".

W 2013 r. wokalistka przeszła operację biodra po poważnym urazie. "Miałam rozdarcie wewnętrznej strony stawu i ogromne złamanie" - wyjaśniała w rozmowie z Andym Cohenem. "Chirurg powiedział mi, że gdybym wystąpiła jeszcze raz, prawdopodobnie potrzebowałabym całkowitej wymiany stawu biodrowego. Musiałabym udać się na przerwę na co najmniej rok, a może i dłużej" - wyznała wówczas Gaga.

Lady Gaga cierpi na poważną chorobę związaną z bólem i zmęczeniem

Z kolei w 2017 r., gdy artystka wypuściła swój dokument "Gaga: Five Foot Two" we współpracy z Netflixem, słuchacze dowiedzieli się o jej walce z fibromialgią. To przewlekła choroba, która charakteryzuje się bólem mięśni i stawów oraz nieustannym, silnym zmęczeniem.

"Kiedy czuję adrenalinę związaną z moją muzyką i moimi fanami, mogę wyjść. Ale to nie znaczy, że nie odczuwam bólu" - wyjaśniała, jak radzi sobie z występami na scenie.

Lady Gaga nie ukrywa także swoich problemów ze zdrowiem psychicznym. Gdy była na samym początku kariery została wykorzystana przez producenta muzycznego, w wyniku czego zaszła w niechcianą wówczas ciążę. Przeszła poważne załamanie i znalazła się na skraju, co po latach wciąż odbija się na jej samopoczuciu. Nawet w momencie największych sukcesów - na przykład, gdy zdobyła Oscara za film "Narodziny gwiazdy" - piosenkarka nadal nie zawsze jest w stanie w pełni się cieszyć, bowiem załamania przychodzą nagle i niespodziewanie.