Krzysztof "Grabaż" Grabowski w szpitalu. Muzyk zabrał głos po operacji

Wszystko zaczęło się od wpisu opublikowanego 6 kwietnia. Krzysztof Grabowski zamieścił wówczas w mediach społecznościowych zdjęcie z ogrodu i zasugerował, że przygotowuje się do planowanego zabiegu. Już dzień później poinformował, że operacja jest za nim.

Do wpisu dołączył fotografie wykonane przed i po zabiegu, które natychmiast przyciągnęły uwagę internautów. W komentarzach zaroiło się od pytań o jego stan zdrowia, ale też słów wsparcia i otuchy.

"Te zdjęcia zrobiono przed i po. Jest już po. Wyjście jutro" - przekazał krótko artysta.

Grabowski z dystansem o pobycie w szpitalu

Choć sytuacja była poważna, lider Strachów na Lachy nie stracił charakterystycznego dla siebie poczucia humoru. W kolejnym wpisie odniósł się zarówno do opieki medycznej, jak i reakcji fanów:

"Jest już po. Wyjście jutro. Traktują miło i dobrze. Jeść nie dają. Dziękuję pięknie za wszystkie kciuki, słowa otuchy, wiadomości. Od razu człowiekowi lepiej na duszy". Z przekazanych informacji wynika, że zabieg dotyczył pęcherzyka żółciowego.

Rozwiń

Wsparcie od fanów i szybkie uspokojenie nastrojów

Wiadomość o hospitalizacji szybko rozeszła się w sieci, wywołując spore poruszenie. Pod wpisami Grabowskiego pojawiły się dziesiątki komentarzy. Fani przesyłali "dobre moce", życzyli zdrowia i deklarowali, że czekają na jego powrót na scenę.

Sam artysta nie pozostał obojętny na te reakcje. Podkreślił, że napływające wiadomości dodały mu sił w trakcie pobytu w szpitalu i pomogły przejść przez stres związany z operacją.

Muzyk zmagał się już z poważnymi problemami

Obecna hospitalizacja to kolejny epizod zdrowotny w ostatnich latach. W 2024 roku Grabowski ujawnił, że trafił do szpitala z powodu groźnego krwotoku mózgu.

"Szukałem refluksu, a znalazłem wylew, czytaj: krwotok, po którym ledwie mnie wyratowali" - mówił wówczas.

Niedługo później przeszedł także operację związaną z przerostem prostaty. Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że sytuacja została szybko opanowana.

Najważniejsza informacja dla fanów jest taka, że muzyk wkrótce wróci do domu. Jak sam przekazał, wypis ze szpitala zaplanowano na środę.

Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury programu "Must Be the Music". Miuosh śpiewał razem z nim! Polsat Promocja