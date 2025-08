Koncert TVP wywołał lawinę komentarzy. Internauci nie zostawili na wokalistce suchej nitki

W piątkowy wieczór 2 sierpnia w Poddębicach zabrzmiały hity takich artystów jak Enej , Bovska , Afromental czy Perfect . Jednak to Dawid Kwiatkowski zdobył największe uznanie publiczności, zarówno na miejscu, jak i w internecie.

Pochwały dotyczyły także stylizacji piosenkarza. "Dawid przypomina szarmanckiego mężczyznę z lat 80., kiedy mężczyźni nosili się elegancko i klasycznie" - napisała internautka, odnosząc się do brązowego garnituru i niebieskiej koszuli, które wokalista miał na sobie.

Zupełnie inny wydźwięk miały komentarze na temat występu Katarzyny Stankiewicz . Wokalistka Varius Manx postawiła na estradowy look - body i krótką marynarkę - co wzbudziło mieszane reakcje.

Choć sam występ nie został oceniony jednoznacznie źle, to stylizacja artystki przyćmiła muzykę. "Może trochę kultury dla widzów" - sugerowała jedna z komentujących. Inna dodała dosadnie: "Nie za odważna ta kreacja?". To nie pierwszy raz, gdy Stankiewicz wzbudza kontrowersje ubiorem - wygląda na to, że znów nie wszystkim trafiła w gust.