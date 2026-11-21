"W związku z przejęciem klubu Leśniczówka przez Park Śląski, dzisiejszy koncert niestety się nie odbędzie. W sprawie zwrotów za bilety prosimy kontaktować się z bileterią. Więcej informacji przekażemy niebawem w osobnym oświadczeniu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację" - napisała na Facebooku Leśniczówka Rock'n'Roll Cafe, wprawiając fanów w osłupienie i niedowierzanie. Teraz na stronie klubu muzycznego pojawiło się oficjalne oświadczenie.

To jeden z najstarszych klubów w Polsce. Wystąpiły tam największe nazwiska

"Przez wiele lat park próbował wypowiadać umowę, podnosić czynsz ale zawsze udawało się wyjść z tego jakoś... Wierzę że uda się coś zrobić, żeby tak kultowe miejsce nie przestało istnieć", "To nie tylko klub, to historia, która trwa od 1983 roku", "Nie można od razu napisać prawdy czy jak? Komornik wszedł", "Nie rozumiem oburzenia, że skandal, że coś tam… no jeśli nie płacili za dzierżawę, najem tak długo, że aż komornik przyszedł realizować eksmisję, to znaczy, że musiało być już grubo. Takie rzeczy nie dzieją się po chwilowych problemach finansowych. Co miałoby się zadziać niby w takiej sytuacji? Umorzenie długów przeszłych i przyszłych, z racji, że trochę osób nie przyjdzie na koncert poskakać?", "Park Śląski: 'planujemy ogłosić konkurs na nowego dzierżawcę, który przywróci temu obiektowi pełną funkcjonalność'. W Leśniczówce dużo się działo. Może Park ma już nowego dzierżawcę? Ciekawe czy konkurs będzie jawny i wg jakich kryteriów będzie wybierany nowy dzierżawca" - czytamy w komentarzach na Facebooku klubu, zaś na stronie Ślązag pojawiła się następująca informacja.

"Komornik w asyście policji wkroczył do chorzowskiej 'Leśniczówki'! Co się dzieje z kultowym miejscem w Parku Śląskim? Byliśmy na miejscu, wkrótce relacja na łamach Ślązaga" - czytamy.

Na stronie Leśniczówki pojawiło się oświadczenie, które miało wyjaśnić fanom klubu zaistniałą sytuację.

"Dziś, gdy komornik na wniosek zarządu Parku Śląskiego przeprowadził eksmisję, dawny pawilon deszczowy przestał pełnić funkcję schronienia - także dla kultury, która przetrwała w nim przez ponad cztery dekady. W konsekwencji musieliśmy odwołać dzisiejszy wyprzedany koncert. Wyrażamy głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, ale nie zamierzamy uciekać od trudnych pytań. Jesteśmy winni Wam - tworzącym to miejsce - parę słów wyjaśnień, zdając sobie sprawę z zaskoczenia obrotem spraw. Cała ekipa wraz ze wspierającymi nas w tych chwilach sympatykami nadal stara się z tym pogodzić" - czytamy w oświadczeniu.

"Tak wiekowy, wyeksploatowany budynek w środku parku wymaga przede wszystkim systemowej uwagi właścicielskiej - kapitalnych remontów kluczowych instalacji czy dachu - a także zgód na modernizację i zniesienia barier logistyczno-dojazdowych. Tego ciężaru żaden niezależny klub nie jest w stanie dźwigać w pojedynkę bez realnej partycypacji zarządcy terenu" - napisali właściciele klubu.

"To jeszcze nie koniec. Leśniczówka przez ponad 40 lat nie była tylko budynkiem. To miejsce spotkań i rozmów, gdzie prokurator, górnik i student prowadzili dyskusje na równym poziomie - bez udawania, bez patosu, szczerze i w łączącej ich miłości do muzyki. Tworzyli je muzycy, realizatorzy, barmani, społecznicy i Wy - publiczność, która przychodziła tu od pokoleń. Komornik może zamknąć drzwi, zarządca może zapomnieć o znaczeniu tego adresu, ale nic nie złamie środowiska, które wokół tego miejsca wyrosło. Jeśli ta historia ma trwać dalej, to tylko ludzie są w stanie zapewnić jej przyszłość..." - czytamy w oświadczeniu.

W sieci pojawiło się również oświadczenie rzecznika prasowego Parku Śląskiego, w którym czytamy: "Chcielibyśmy przede wszystkim uspokoić wszystkich, którym Leśniczówka jest bliska. To miejsce nie zniknie z mapy Parku Śląskiego. Wręcz przeciwnie, planujemy ogłosić konkurs na nowego dzierżawcę, który przywróci temu obiektowi pełną funkcjonalność. Jeśli chodzi o zakończenie współpracy z dotychczasowym dzierżawcą, bezpośrednią przyczyną było wielomiesięczne zadłużenie z tytułu czynszu i opłat za media".

"Umowa wygasła 6 sierpnia, a ponieważ lokal nie został nam przekazany, konieczne było przeprowadzenie procedury egzekucyjnej. Zdajemy sobie sprawę, jak ważnym miejscem jest Leśniczówka dla mieszkańców środowiska muzycznego i wszystkich miłośników kultury. Zależy nam, żeby wróciła na mapę Parku Śląskiego jako atrakcyjny, dobrze zarządzany obiekt" - wytłumaczyła Aneta Miler, rzeczniczka prasowa Parku Śląskiego.

"To były ciężkie 24h. Dziękujemy Ludziom Leśniczówki za wsparcie a hejterom za zasięgi. Krótko i zwięźle: to nie koniec. Próbowaliśmy przez ostatnie lata rozwiązać problemy polubownie. Nawet w nocy przed interwencją. Dlatego nie opowiadaliśmy o problemach i liczyliśmy że Leśniczówka będzie działać bez przerwy. Bo nam sugerowano że sprawa jest.... polityczna. Teraz idziemy na drogę prawną. Trzymajcie kciuki. Niebawem będziemy szczegółowo informować co się dzieje, co się wydarzyło, jakie są zarzuty. Udostępnimy także kwity by było transparentnie. Bo to nasz wspólny dom od wielu lat.. Bądźcie z nami! PS. Super ten #MuremzaLeśniczówką. Dziękujemy! Mieliśmy łzy w oczach że razem tworzymy coś unikatowego" - czytamy w nowym wpisie Leśniczówki na Facebooku.