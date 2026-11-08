Kolejni artyści odwołują występy po tragedii w Krakowie. Wśród nich Krzysztof Cugowski i Ralph Kaminski

W odpowiedzi na tragedię, która wydarzyła się 7 listopada w Krakowie, prezydent Karol Nawrocki ogłosił dwudniową żałobę narodową obowiązującą 8 i 9 listopada. Jednocześnie na terenie samej stolicy Małopolski prezydent Łukasz Gibała zdecydował o przedłużeniu żałoby miejskiej do 11 listopada. Stacje telewizyjne oraz radiowe zmieniły swoje ramówki, a instytucje i promotorzy masowo wstrzymują organizację przedsięwzięć rozrywkowych.

Z niedzielnego spotkania ze swoimi odbiorcami zrezygnował m.in. Ralph Kamiński. Jego występ z formacją My Best Band In The World miał odbyć się we wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Artysta uznał, że charakter widowiska nie przystaje do atmosfery narodowego smutku. W oficjalnym wpisie zwrócił się do fanów: "Kochani, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie podjęliśmy decyzję o przełożeniu dzisiejszego koncertu. Myślami jesteśmy z osobami poszkodowanymi i z bliskimi ofiar".

W oświadczeniu uspokoił jednocześnie posiadaczy biletów: "O nowym terminie poinformujemy Was wkrótce. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność. Informacje o możliwości ich zwrotu otrzymacie mailowo od serwisu Biletomat w przeciągu najbliższych dni. Dziękujemy za Wasze zrozumienie. Dbajcie o siebie, R.".

Koncert Krzysztofa Cugowskiego również przesunięty

Decyzję o zawieszeniu niedzielnego występu podjął także Krzysztof Cugowski, który wraz z Zespołem Mistrzów miał pojawić się na deskach stołecznego Klubu Stodoła. W oświadczeniu wystosowanym przez klub i artystę wyznaczono odleglejszą datę wydarzenia: "Szanowni Państwo, w obliczu tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Krakowie, oraz w związku z ustanowieniem 8 i 9 listopada dniami żałoby narodowej, informujemy o przełożeniu koncertu Krzysztofa Cugowskiego z Zespołem Mistrzów. Wydarzenie odbędzie się w nowym terminie - 10 stycznia 2027 roku. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar, dziękujemy Państwu za zrozumienie. Wszystkie zakupione bilety zachowują ważność i nie wymagają wymiany".

Koncerty w Krakowie odwołane

W samym sercu wydarzeń na bezpośrednie kroki zdecydowali się organizatorzy z agencji Knock Out Productions. W krakowskim klubie Hype Park nie dojdzie do skutku niedzielny koncert formacji Monolord, Mars Red Sky oraz Acid Sloth. Promotorzy wystosowali krótki komunikat do publiczności: "W obliczu tragedii jaka miała miejsce w Krakowie w dniu 7 listopada, odwołujemy koncert Monolord, Mars Red Sky i Acid Sloth w Hype Parku. Wszystkie zakupione bilety będą automatycznie zwrócone. Zwroty będą realizowane na przestrzeni kilku najbliższych dni roboczych. Prosimy o cierpliwość i dziękujemy za zrozumienie. Wszystkie pytania dotyczące zwrotu biletów prosimy kierować do punktu zakupu".

Wcześniej swój koncert w Krakowie odwołała także Anita Lipnicka. Artystka występować miała na scenie w krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego w ramach jubileuszowej trasy "Wszystko się może zdarzyć".

"Drodzy, ze względu na tragedię, która miała miejsce dziś w Krakowie, przenosimy koncert zaplanowany na 8 listopada. Po ustaleniach z organizatorem oraz dyrekcją Teatru im. Juliusza Słowackiego wrócimy do Was ze szczegółami i kolejną datą. Jestem wstrząśnięta dzisiejszymi wydarzeniami, w obliczu których nie wyobrażam sobie jutro stanąć na scenie i świętować swój jubileusz. Wraz z całym moim zespołem łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar. Jesteśmy z wami myślą i sercem" - przekazała piosenkarka.