Kolejne kraje wycofają się z Eurowizji? "Nie możemy tego normalizować"

Zwycięzcą Eurowizji w 2025 roku w Bazylei okazał się JJ (Johannes Pietsch) z Austrii z piosenką "Wasted Love". To sprawiło, że kolejna odsłona konkursu odbędzie się we Wiedniu, a dokładniej - w Wiener Stadthalle, czyli największej hali widowiskowej w Austrii, mogącej pomieścić aż 16 tys. widzów.

Przypomnijmy, że Austria wcześniej była gospodarzem Eurowizji już dwa razy - w 1967 i 2005 roku.

Część krajów już potwierdziła udział w konkursie. Oficjalnie nie zrobiła tego jeszcze Polska, jednak TVP udostępniła niedawno logo Eurowizji z biało-czerwono serduszkiem, co wywołało falę spekulacji wśród fanów.

Eurowizja 2026: Hiszpania grozi odejściem z konkursu

Udział Izraela w Eurowizji nie od dziś budzi kontrowersje, a sytuacja zaostrzyła się po październiku 2023 roku - przypomnieć można choćby wybuczaną podczas występu Eden Golan w 2024 roku. EBU jednak nadal nie zdecydowało o wykluczeniu Izraela z konkursu, tak jak miało to miejsce z Rosją po inwazji na Ukrainę.

Choć niektóre kraje popierają udział Izraela, inne zapowiedziały, że wycofają się z Eurowizji, jeśli EBU nie podejmie decyzji o odsunięciu kontrowersyjnego państwa z rozgrywek. Takie stanowisko wystosowały wcześniej Islandia, Irlandia, Belgia i Słowenia.

Teraz do tego grona dołączyła również Hiszpania. Przypomnijmy, że to jeden z krajów tzw. Wielkiej Piątki, czyli krajów-sponsorów. Hiszpański minister kultury Ernest Urtasun powiedział w wywiadzie dla kanału telewizyjnego La 1, że ostateczna decyzja o udziale należy do publicznego nadawcy RTVE, jednak w przypadku braku reakcji EBU, "trzeba będzie podjąć kroki".

"Nie możemy normalizować udziału Izraela w międzynarodowych forach, jakby nic się nie działo" - mówił Urtasun.

